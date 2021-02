Agropotravinári plánujú po pandémii celoplošný štrajk, čerešničkou je vraj nová redistributívna platba

Potajomky pripravovaná tzv. redistributívna platba je podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) čerešničkou na torte totálneho chaosu a anarchie. Tá vládne v agropotravinárskom sektore od nástupu nového vedenia ministerstva pôdohospodárstva. SPPK je od októbra v štrajkovej pohotovosti, no kritická situácia pretrváva.

Pohár trpezlivosti pretiekol

Pohár trpezlivosti podľa komory pretiekol. Domáci výrobcovia potravín odkazujú ministerstvu, že už stačilo a žiadajú rezort o zmenu prístupu k sektoru a agropotravinárom. Informoval o tom v utorok predseda SPPK Emil Macho, ktorý zároveň dodal, že akonáhle skončí pandémia koronavírusu a ľudia sa budú môcť zhromažďovať, vyhlásia agropotravinári celoplošný štrajk. Ak by pandémia nebola, vyhlásili by ho už teraz.

„Slovenskí agropotravinári, členovia SPPK, vyjadrujú obrovskú kritiku na spôsob vedenia agropotravinárstva na Slovensku a sú maximálne znepokojení z prehlbujúceho sa úpadku odvetvia. Doterajšie kroky, ktoré za 11 mesiacov prijalo vedenie agrorezortu na čele s ministrom Jánom Mičovským, sú nekoncepčné, chaotické, škodlivé a hazardujú s už aj tak krehkou potravinovou sebestačnosťou krajiny. Či už ide o spomínanú redistributívnu platbu, delenie krajiny na malých a veľkých farmárov, dodatky od Slovenského pozemkového fondu, alebo o personálny rozklad na ministerstve a ostatných inštitúciách riadených agrorezortom. Takto sa ďalej fungovať nedá,“ ozrejmil predseda SPPK Emil Macho.

Nevybavil vraj ani cent

Formu redistributívnej platby musí Slovensko oznámiť Bruselu do siedmych pracovných dní. Minister Mičovský SPPK informoval, že jej podrobnosti predstaví v stredu. Komora to považuje za nezodpovedné. Aj preto poslanci zvolali na piatok mimoriadny Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Podľa opozičnej strany Smer-SD minister pôdohospodárstva Ján Mičovský nevybavil počas koronakrízy ani jeden cent na pomoc odvetviu. „Mičovský sa hrdil tým, že podal žiadosť o 2 miliardy eur z plánu obnovy EÚ. Postupne to znižoval, až ostalo iba 30 miliónov eur na pozemkové úpravy, čo nemá nič spoločné s poľnohospodárstvom. Minister je bábka, čo nevie, čo má robiť. Žiadame ho, aby zobral flintu a išiel do lesa, pričom ministerskú stoličku prenechal niekomu inému. Ak nedôjde k výmene ministra pôdohospodárstva, tento sektor zaznamená ďalší prepad,“ uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico.

Kroky ministerstva nie sú ľahké

Minister pôdohospodárstva SR Ján Mičovský v utorok v reakcii na vyjadrenia SPPK uviedol, že kroky vedenia na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rozhodne nie sú jednoduché ani ľahké, ale takisto, že nie sú chaotické.

„Máme pripravené premyslené ďalšie postupy, ktoré pomôžu našim pôdohospodárom práve v tomto neľahkom období. O tom bude aj zajtrajšie rokovanie s množstvom poľnohospodárskych komôr, kde chceme vysvetliť zámery s redistributívnou platbou, tiež ako im pomôžeme v tomto ťažkom COVID-ovom období. Som presvedčený, že aj na základe tých rokovaní, ktoré sme ohlásili a ktoré sú pripravené so všetkou zodpovednosťou, k žiadnej štrajkovej revolúcii nedôjde, lebo to čo robíme má zmysel a verím, že poľnohospodári to pochopia,“ povedal Mičovský.