Agropotravinári sú zhrození a sklamaní, nula z plánu obnovy by bola výsmechom pre všetkých

Slovensko nebude mať v pláne obnovy vyčlenené pre agropotravinárstvo definitívne ani jedno euro, ak sa schváli v stredu verzia plánu, ktorá putovala na rokovanie kabinetu. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) je to výsmech do tváre všetkým ľuďom pracujúcim v tomto odvetví a hanba pre agroministra Jána Mičovského.

Zlyhanie ministra

Kritizovať ho za nulu z plánu obnovy pre agropotravinárstvo mali agropotravinári a dokonca podľa komory aj vlastní kolegovia z vlády na rokovaní tripartity. Minister Mičovský pritom sľuboval poľnohospodárom a potravinárom z plánu obnovy 2,5 miliardy eur.

„Sme rozčarovaní. Nulu považujeme za zlyhanie ministra. Chceme, aby sa agrominister Ján Mičovský pozrel do zrkadla a konečne začal fungovať v slovenských reáliách,“ povedal v stredu predseda SPPK Emil Macho.

Ešte pred zverejnením definitívnej verzie plánu obnovy, ktorý sa v stredu schvaľuje na rokovaní vlády, vyhlásil minister pôdohospodárstva Mičovský, že ak nevybojuje z plánu obnovy ani euro pre agropotravinárov, odstúpi z funkcie. „Slovo robí chlapa a minister sa k svojmu výroku musí postaviť čelom,“ pokračoval Macho.

Máme tam nulu, vraví Macho

Predseda SPPK zároveň dodal, že ak sa v stredu definitívne odsúhlasí na vláde plán obnovy v navrhovanej verzii s nulou pre agropotravinárov, bude SPPK požadovať minimálne vyššie spolufinancovanie druhého piliera, pričom zvýšenie by malo byť z 25 na 45 %.

„Poľnohospodárski lídri EÚ dávajú z plánu obnovy pre tento sektor minimálne 1 % z celkovej sumy, čo ale znamená desiatky miliónov eur. Rumunsko ako krajina z chvosta rôznych rebríčkov únie vyčlenila z plánu obnovy 13 % pre agropotravinárstvo. My tam máme nulu. Zdá sa nám to neskutočné. To sme na Slovensku už naozaj poslední, na koho sa myslí?“ uzavrel Macho.

Ján Mičovský v stredu pred rokovaním vlády prisľúbil agropotravinárom, že za nich bude bojovať do poslednej možnej sekundy pri schvaľovaní plánu obnovy.

„Po skončení rokovania, keď budeme poznať definitívnu a schválenú verziu plánu, sa vyjadrím ku všetkému, aj môjmu zotrvaniu vo funkcii. My sme predložili svoj ambiciózny variant za rezort už v auguste minulého roka. O tomto variante budeme ešte dnes rozprávať a na rokovaní vystúpim s prejavom. Viac novinárom zatiaľ nepoviem,“ povedal Mičovský.