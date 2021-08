Agropotravinárskemu obchodu EÚ sa darí napriek koronakríze, prebytok dosiahol vyše 22 miliárd eur

Prebytok agropotravinárskeho obchodu Európskej únie (EÚ) rástol aj v prvých štyroch mesiacoch roka 2021. Hodnota agropotravinárskeho vývozu z EÚ sa v tomto období medziročne zvýšila o 1,7 %, naopak dovoz do EÚ sa znížil o 5,1 %.

Výsledná hodnota prebytku obchodu s agropotravinami predstavovala 22,7 miliardy eur. Ide o nárast o 17 % v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška. Informovala o tom Európska komisia.

V období od januára do apríla 2021 dosiahol celkový agropotravinársky obchod EÚ hodnotu 103,4 miliardy eur. Je to o 1,1 % menej ako za prvé štyri mesiace minulého roka. Vývoz z EÚ dosiahol hodnotu 63 miliárd eur, dovoz do EÚ dosiahol 40,3 miliardy eur.

Mesačná hodnota vývozu z EÚ v apríli bola o 7,7 % nižšia ako v marci, ale o 9,8 % vyššia ako v apríli 2020. Hodnotový dovoz do EÚ bol v apríli v porovnaní s marcom nižší o 2, 5%, ale o 3,7 % vyšší ako vlani.