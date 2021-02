Agropotravinársky obchod EÚ ostal stabilný napriek koronakríze, Čína ostáva hlavným miestom vývozu

Agropotravinársky obchod Európskej únie (EÚ) ostáva stabilný aj napriek koronakríze. Od januára do novembra 2020 predstavovala hodnota agropotravinárskeho vývozu z EÚ-27 až 168,5 mld. eur, pri náraste o 0,9 % v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019.

Čína hlavným miestom vývozu z EÚ

Hodnota dovozu sa zvýšila na 112,3 mld. eur, čo predstavuje nárast o 0,4 %. Počas tohto obdobia zaznamenala EÚ prebytok agropotravinárskeho obchodu vo výške 56,2 mld. eur, čo znamená nárast o 2 %. Vyplýva to z poslednej mesačnej obchodnej správy EÚ, ktorú tento týždeň zverejnila Európska komisia.

Čína zostala hlavným cieľovým miestom pre rast agropotravinárskeho vývozu z EÚ, pričom dopyt po bravčovom mäse, pšenici a dojčenskej výžive prispel k zvýšeniu celkových vývozných hodnôt o 3,71 miliardy eur. Široká škála výrobkov spôsobila zvýšenie hodnoty agropotravinárskeho vývozu z EÚ aj do Švajčiarska, a to o 600 miliónov eur. Obilniny a mliečne výrobky viedli k zvýšeniu hodnoty vývozu do regiónu Blízkeho východu a severnej Afriky, najmä v prípade Saudskej Arábie (nárast o 577 mil. eur), Alžírska (nárast o 444 mil. eur) a Maroka (nárast o 412 mil. eur).

Hodnota vývozu do USA klesla

Naopak, hodnota vývozu z EÚ klesla do USA, a to o 496 mil. eur, pričom najdôležitejšími produktmi boli liehoviny a víno. Hodnota vývozu z EÚ tiež klesla v prípade Singapuru o 357 mil. eur a Japonska o 307 mil. eur.

Dovoz narástol v sledovanom období od januára do novembra 2020 najviac z Kanady. Nárast o 854 mil. eur bol spôsobený repkou a tvrdou pšenicou. Dovoz z Brazílie sa zvýšil o 618 mil. eur, čo bolo spôsobené najmä sójovými bôbmi, zatiaľ čo palmový olej spôsobil nárast z Indonézie o 587 mil. eur aj Malajzie o 490 mil. eur. Na druhej strane poklesli dovozné hodnoty v súvislosti s agropotravinárskymi výrobkami z Ukrajiny o 806 mil. eur, USA o 698 mil. eur a Indie o 244 mil. eur.