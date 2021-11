Agropotravinársky obchod Únie dosiahol v tomto roku prebytok 44 miliárd eur, najviac klesol dovoz do Saudskej Arábie

Celková hodnota agropotravinárskeho obchodu EÚ dosiahla za prvých osem mesiacov tohto roka hodnotu 210,5 miliardy eur. To odráža medziročný nárast za toto obdobie o 5,1 percent. Vývoz vzrástol o sedem percent na 127,5 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz vzrástol o 2,3 percent na 85 miliárd eur.

Spolu to predstavuje od januára do augusta 2021 celkový prebytok agropotravinárskeho obchodu vo výške 44 miliárd eur. V porovnaní s príslušným obdobím roku 2020 ide o nárast o 17 percent. Informovala o tom Európska komisia.

Silné výkony vína a likérov

Pozitívne údaje boli pri exporte hlásené najmä pri vývoze do Spojených štátov, ktorý vzrástol o dve miliardy eur alebo 15 percent. Stalo sa tak najmä vďaka silným výkonom vína, liehovín a likérov.

Okrem toho sa vývoz do Číny zvýšil o 812 miliónov eur a výrazný nárast hodnôt bol zaznamenaný aj pri vývoze do Švajčiarska (o 531 miliónov eur), Južnej Kórey (+ 464 miliónov eur), Nórska (+ 393 miliónov eur) a Izraela (+ 288 miliónov eur). Vývoz do Spojeného kráľovstva v tomto období bol takmer na rovnakej hodnote ako v minulom roku.

Najväčší pokles mala Saudská Arábia

Napriek výraznému celkovému nárastu vývozu agropotravinárskych výrobkov, vývoz do viacerých krajín v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 klesol. Najväčší pokles bol zaznamenaný pri vývoze do Saudskej Arábie, ktorý klesol o 399 miliónov eur alebo 16 percent.

Stalo sa tak najmä v dôsledku poklesu vývozu pšenice, jačmeňa a cereálnych prípravkov. Ďalšie pozoruhodné poklesy zaznamenali vývoz do Hongkongu (- 103 miliónov eur) a Kuvajtu (- 101 miliónov eur).

Dovoz z Veľkej Británie klesol za prvých osem mesiacov tohto roka viac ako dovoz z ktorejkoľvek inej krajiny. Zaznamenaný bol až pokles o 2,6 miliardy eur alebo 27 percent.

Výrazný pokles zaznamenal aj dovoz zo Spojených štátov, ktorý klesol o 544 miliónov eur alebo deväť percent, ako aj dovoz z Moldavska (- 122 miliónov eur), Vietnamu (- 122 miliónov eur) a Čile (- 113 miliónov eur).