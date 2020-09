Agropotravinársky obchod Únie v prvých piatich mesiacoch roka potiahol vývoz bravčového do Číny

Agropotravinárskemu obchodu Európskej únie (EÚ) sa v prvých piatich mesiacoch tohto roka darilo aj napriek pandémii koronavírusu a brexitu.

V období od januára do mája 2020 sa celková hodnota agropotravinárskeho vývozu z EÚ-27 zvýšila v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 o 2 % a dosiahla 75,8 mld. eur. Hodnota dovozu sa zvýšila na 52,7 mld. eur pri náraste o takmer 1 %.

Mimoriadny predaj bravčového

Únia zaznamenala v tomto období prebytok agropotravinárskeho obchodu vo výške 23,1 mld. eur, čo je nárast o 5 % v porovnaní s príslušnými mesiacmi roku 2019. Vyplýva to z obchodnej správy EÚ, ktorú zverejnila Európska komisia.

Rast vývozu z EÚ bol v prvých piatich mesiacoch roka 2020 spôsobený mimoriadne vysokým predajom bravčového mäsa do Číny a obilnín do oblasti Blízkeho východu a severnej Afriky. Hodnota vývozu z EÚ do Číny sa v tomto období zvýšila o 1,93 mld. eur.

Zvýšil sa dovoz palmového oleja

Okrem bravčového mäsa boli ďalšími agropotravinárskymi výrobkami EÚ, ktoré sú z Číny veľmi žiadané, pšenica, droby a kojenecká výživa.

Naopak, výrazne sa zvýšil dovoz palmového oleja do EÚ z Indonézie a Malajzie, ako aj repky a sójových bôbov z Kanady.

Celkovo sa zvýšil dovoz z Indonézie o 561 miliónov eur a Malajzie o 300 miliónov eur, zatiaľ čo v prípade Kanady bol zaznamenaný rast dovozu o 496 miliónov eur.