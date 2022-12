Aktivisti Greenpeace počas protestu v Bratislave vytvorili svetelnú maľbu v tvare hlavy vlka, cieľom je ochrana karpatských lesov

Aktivisti Greenpeace v Bratislave vytvorili svetelnú maľbu zobrazujúcu hlavu vlka, ktorou odkazujú vláde, aby zachránila karpatskú divočinu.

Ochrana Karpatských lesov

Greenpeace Slovensko sa takto pripojilo k medzinárodnej petícii Zachráňme Karpaty, ktorou žiadajú európskych a národných politikov o vypracovanie spoločného plánu ochrany karpatských lesov a skoncovanie s nezodpovedným lesným hospodárstvom.

Aktivisti vyzývajú politikov v celej Európe k novej, globálnej dohode o ochrane prírody. Na tieto skutočnosti upozornili dokonca aj vo vojnou zmietanej Ukrajine. Svet totiž podľa nich prichádza o rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová.

Protesty formou svetelných malieb

Protesty aktivistov Greenpeace na Slovensku, v Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Dánsku, Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Ukrajine prebiehali v podobe veľkej svetelnej maľby znázorňujúcej lesné zvieratá, projekcie, laserovej animácie a vystúpenia orchestra. Hlavným cieľom bolo ukázať na naliehavú potrebu ochrany prírodnej rozmanitosti.

„V celej Európe prebiehajú stovky aktivít na ochranu prírody, od mestskej zelene až po horské lesy. Zatiaľ, čo sa európski lídri schádzajú na stretnutí OSN o biodiverzite, aby hovorili o ambicióznych cieľoch v oblasti celosvetovej ochrany prírody, príroda u nich doma trpí. Ochrancovia prírody z celej Európe preto v Montreale žiadajú nielen ambiciózne sľuby, ale aj nové opatrenia na to, aby sľuby aj splnili,“ uviedla vedúca európskej kampane za jedlo, lesy a prírodu Sini Eräjää.

Aktivista z ukrajinskej skupiny na ochranu prírody v Kyjeve sa vyjadril, že sa do protestov na ochranu prírody zapoja. Konferencia OSN o biodiverzite, ktorá sa bude konať od 7. do 19. decembra v Montreale, by mala priniesť nový medzinárodný rámec ochrany biodiverzity.