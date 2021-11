Aktivisti pripravujú protest proti blokovaniu reformy národných parkov hnutím Sme rodina

Iniciatíva My sme les a umelkyňa Dorota Nvotová pripravujú protest proti blokovaniu reformy národných parkov hnutím Sme rodina a jeho predsedom Borisom Kollárom. Informovala o tom v tlačovej správe, ktorú zaslal koordinátor kampane Osloboďme národné parky z iniciatívy My sme les Marek Kuchta.

Protest s názvom „Nie sme rodina! S tými, čo ničia národné parky“ sa uskutoční pred budovou Národnej rady SR (NR SR) v utorok 9. novembra od 8:30 do 9:30.

Dôvody odmietania sú mylné

„Okrem toho, že je to neetické, nehumánne a nerešpektujúce našu planétu, hrozia nám obrovské pokuty z Európskej únie až do výšky 100-tisíc eur na deň. Čo je Vám asi jedno, no nám nie! Dodržte svoje pôvodné slovo a podporte reformu národných parkov! Nielen naše, ale aj Vaše deti sa Vám raz za to poďakujú,“ uviedli organizátori v e-mailoch, ktoré poslali predsedovi NR SR Kollárovi.

Podľa aktivistov sú dôvody odmietania reformy národných parkov zo strany Sme rodina z veľkej časti mylné alebo dokonca vymyslené. Podľa iniciatívy urobili predkladatelia novely zákona o ochrane prírody predsedovi NR SR niekoľko ústupkov, aby napokon reformu aj tak nepodporil. Podľa My sme les ide o Kollárov zámer.

Ťažba dreva je pre Kollára lukratívna

„Myslíme si, že je to taktika prísť s akoukoľvek novou požiadavkou, ktorá bude reformu blokovať, a aj po jej splnení stále požadovať nové ústupky. Ťažba dreva v národných parkoch je totiž veľmi lukratívna a Boris Kollár nikdy nebude súhlasiť s reformou, ktorá by ju obmedzila,“ uviedla iniciatíva v tlačovej správe.

Prijatie novely je podľa iniciatívy My sme les kľúčové pre budúcnosť národných parkov a zastavenie ich devastácie.

Možnú cestu vidí aj v dohode mimo koaličných strán. Aktivisti poukazujú napríklad na stranu Hlas-sociálna demokracia, ktorá sa pochvalne vyjadrila smerom k ústupkom zo strany ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) a označila ich za zhodné s jej požiadavkami.