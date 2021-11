Aktivisti upozorňujú na dopady zmeny klímy, pranostiky prispôsobujú súčasnej dobe

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) začalo upozorňovať na dopady zmeny klímy prostredníctvom vytvárania nových pranostík. Pre agentúru SITA to uviedla Andrea Froncová, PR a komunikačná manažérka BROZ.

Teplotný priemer ako krajiny Stredomoria

Podľa združenia sú už staré pranostiky neplatné, pretože klimatická kríza narušila pravidelnosť javov súvisiacich s počasím, na základe ktorých boli pranostiky vytvárané v minulosti. BROZ preto začalo vyzývať ľudí na internete, aby sa zapojili do vytvárania nových pranostík. Online kampaň bude trvať počas klimatickej konferencie COP26, ktorá sa koná v škótskom Glasgowe.

BROZ upozorňuje, že priemerná globálna teplota sa už zvýšila o jeden stupeň Celzia, na Slovensku stúpla priemerná ročná teplota dokonca o dva stupne. Teplotný priemer krajiny sa tak dnes podobá teplotám, ktoré dosahujú krajiny Stredomoria. V súčasnosti tak napríklad teploty v Žiline dosahujú priemerné ročné hodnoty, aké boli pred 50 rokmi charakteristické pre lokalitu v okolí Komárna.

Zmenami prechádza celý klimatický systém

Klimatológovia upozorňujú, že pokračovanie v doterajšom trende emisií skleníkových plynov môže na Slovensku v nasledujúcich 80 rokoch priniesť oteplenie o ďalšie dva až štyri stupne Celzia. Podľa aktivistov však nejde len o zvyšovanie teploty, zmenami prechádzajú aj celý klimatický systém, vodný cyklus, prúdenie vzduchu, zrážky a výpary.

Medzi novovytvorené sa zaradili napríklad pranostiky ako „Ak sa ti telefón prehrieva už v apríli, vedz, že júl bude horúci, nemilý“ alebo „Keď Traja králi prinesú len sucho, budeme mať prázdne brucho“.

