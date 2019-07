Ani veľké podujatie nemusí byť záťažou pre životné prostredie. Festivaly sa vybrali zelenou cestou

Preč sú časy, keď po festivaloch ostávali areály zasypané plastovými pohármi a odpadkami. Práve naopak- dnes oveľa častejšie ostáva po návštevníkoch aj organizátoroch poriadok. Akoby sa festivaly predbiehali v tom, kto je „zelenší“. Nie je to vôbec na škodu. Aj takéto zmeny totiž výrazne šetria prírodu a jej zdroje.

Menej emisií

Najväčší slovenský festival Pohoda v Trenčíne je doslova priekopníkom ekologických trendov, aj keď nie je jediný a dokonca ani prvý. Zaujímavý je však rozsah, v akom funguje. Okrem plne kompostovateľného riadu ušetrila Pohoda až tonu emisií len tým, že zmenila systém zásobovania predajných stánkov.

„Organizátori umožnili našim vozidlám vstup do areálu, aby mohli dvakrát denne priviezť tovar. Veľa áut totiž parkuje mimo areálu a potom sa tovar rozváža. Ale my vieme doviezť jedným autom tovar pre všetky stánky, čo výrazne redukuje náklady na logistiku. Vieme pokryť dodávky takmer pre každý jeden stánok. Takto redukujeme uhlíkovú stopu,“ vysvetľuje Anežka Kováliková, ambasádorka zero waste pre Metro. Práve tento veľkoobchod zavážal do stánkov potraviny aj jednorazový riad. Doteraz sa tovar dovážal autami pre každý stánok zvlášť autom, ktoré malo vstup do areálu. To sa však muselo vrátiť aj viackrát, ak bolo tovaru viac. Tento systém si pochvaľovali aj samotní predajcovia na Pohode.

„So zásobovaním nášho cateringu sme boli tento rok veľmi spokojní. Aj vďaka Metru sa nám podarilo výrazne zredukovať počet závozov riadu, čo okrem šetrenia času a peňazí prispieva aj k výraznému znížovaniu emisií,“ hovorí Ľubica Ščambová, Catering Director & Guest Service festivalu Pohoda.

Šetrenie emisií na Pohode Metro dodalo na festival 22,8 ton tovaru v podobe jedla a kompostovateľného riadu Tovar vozili dodávky s nosnosťou 6,5 tony Každá absolvovala 6 výjazdov Na dodanie tohto množstva by bolo potrebné až 78 výjazdov osobných áut Dokopy sa ušetrila takmer celá jedna tona emisií CO2

Viac „eko“ bude tento rok aj festival Atmosféra v obci Hontianske Nemce. „Všetci veľmi dobre vieme, koľko plastu sa zbytočne vyprodukuje počas festivalov. Preto všetky plastové taniere a príbory meníme za kompostovateľný riad. Poháre budú opäť vratné s ešte krajšou potlačou ako minulý rok,“ uvádzajú organizátori na webovej stránke festivalu.

Zaujímavý koncept má aj Magio pláž, ktorá je najdlhším podujatím na Slovensku. Tá bude tento rok takmer bez odpadu. Organizátorov totiž presvedčili hrozivé čísla z minulého roka. Len vlani vyprodukovalo podujatie odpad v množstve 250-tisíc jednorazových plastových pohárov, 70-tisíc slamiek či 15-tisíc plastových PET fliaš. Tento rok sú poháre vratné a kto chce papierovú slamku, musí si ju zaplatiť. To však nie je všetko. Odpad poputuje do bioplynovej stanice, kde sa z neho vyrobí elektrina.

Všetky budú eko?

V septembri bude v Trenčianskych Tepliciach Food Fest v parku, ktorý sa už vlani rozhodol ísť cestou redukcie odpadu. Tiež má vratné poháre a plne kompostovateľný riad. Aj za týmto projektom je Metro a Anežka Kováliková, ktorá pre veľkoobchod nakupuje práve jednorazové taniere, misky a príbory.

„Chceme sa na toto zameriavať celé leto a urobiť všetky festivaly udržateľnejšie. Primárne chceme prispievať k väčšej udržateľnosti edukáciou, kompostovateľnými riadmi a znižovaním uhlíkovej stopy tým, že vozíme všetko jedným autom,“ hovorí Anežka Kováliková z Metro.

Dá sa ísť ešte ďalej? Určite áno. Ak podotýka Michal Sládek, Production & Sustainable Manager z Pohody, kompostovateľnými tanierikmi to totiž len začína.

„Do budúcnosti by sme chceli ešte vylepšiť informovanosť u návštevníkov aj u stánkarov. Je pre dôležité ekologické riešenia zavádzať a s tým je spojené aj vysvetľovanie, ako tieto riešenia pomáhajú životnému prostrediu. Kompostovateľný riad je jedným z riešení, stále však hľadáme možnosti, ako sa jednorazovému riadu v čo najväčšej miere vyhnúť,“ hovorí.

Rozložiteľný riad je totiž tiež odpad, aj keď ekologickejší ako obyčajný plastový. Nulový odpad na festivale zrejme nie je možný, ale dá sa k nemu približíť.