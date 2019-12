Až 70 percent slovenských poľnohospodárov predáva svoje produkty pod cenu

Poľnohospodári chcú predávať svoju produkciu doma. No väčšina z nich, až 70 percent, predáva svoje výrobky za cenu, ktorá nepokryje ani výrobné náklady. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva 2019 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou Veletrhy Brno, a.s.

Málo patriotizmu

Poľnohospdárske spoločnosti v prieskume uviedli, že až 71 percent svojej produkcie predajú domácim odberateľom. Zároveň však 70 percent spoločností odpovedalo, že produkty predávali v minulom roku za cenu, ktorá nepokrývala ich výrobné náklady.

Deväť z desiatich opýtaných sa tiež zhoduje na tom, že na slovenskom trhu nie je zastúpený dostatočný podiel slovenských výrobkov (91 percent), iba necelá desatina je opačného názoru (9 percent). Takmer všetci opýtaní sa ale zhodli na tom, že by mal na Slovensku panovať vyšší patriotizmus pre kúpu slovenských výrobkov (92 percent).

Rast odvetvia spomalí

Poľnohospodári očakávajú pre rok 2020 pokles svojho odvetvia o 0,6 % a s poklesom počítajú aj nasledujúci rok 2021, a to vo výške 0,3 %. Aj keď sa celé odvetvie ocitne v záporných číslach, poľnohospodári aj tak očakávajú rast tržieb. V roku 2020 počítajú s rastom o 1,1 % a pre rok 2021 s rastom o 1,3 %. S najvyšším poklesom odvetvia počíta živočíšna výroba, a to vo výške 0,9 % pre rok 2021 a 0,8 % pre rok 2021. Očakávajú rastúce tržby v roku 2020 o 0,3 % a v nasledujúcom roku dokonca o 1,2 %. V súčasnosti majú firmy v priemere vyťažené kapacity na 73 percent.

Rastlinná výroba potom očakáva pokles odvetvia o 0,4 % v roku 2020 a jeho čistú stagnáciu v roku 2021 (0,0 percenta). V oblasti tržieb počíta rastlinná produkcia s rastom o 1,6 % v roku 2020 a s rastom o 1,3 % v roku 2021.