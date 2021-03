Bez konkrétnych stratégií bude reformný potenciál plánu obnovy bez využitia

Reformný potenciál plánu obnovy zostáva bez konkrétnych stratégií nevyužitý. Pre agentúru SITA to uviedla Katarína Juríková, programová riaditeľka Greenpeace Slovensko. Krajine podľa nej chýba napríklad konkrétna stratégia, prostredníctvom ktorej chce vláda dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

Zelená obnova

Juríková hodnotí ako krok správnym smerom to, že na environmentálne opatrenia bol v rámci plánu obnovy vyčlenený najväčší balík finančných prostriedkov. Využitie peňazí tak podľa nej mieri k naplneniu myšlienky zelenej obnovy po koronakríze.

Nech by však bolo rozdelenie peňazí akékoľvek, nemalo by sa pri ňom podľa nej zabúdať na to, že ak sa chce spoločnosť vyhnúť najhorším dopadom klimatickej a ekologickej krízy, zásadné zmeny musia prísť v každej sfére spoločnosti.

Správne riešenie

„Nepotrebujeme len nový zelený náter a dobiehanie zmeškaných cieľov, ale také štrukturálne zmeny v ekonomike, aby sme vedeli napĺňať ľudské potreby v rámci limitov prírody,“ povedala pre agentúru SITA Juríková.

Na novom návrhu plánu obnovy hodnotí pozitívne doplnenie komponentu adaptácie na zmenu klímy a ochrany biodiverzity. Za správne riešenie považuje aj prechod dekarbonizácie priemyslu a obnovy budov pod správu Ministerstva životného prostredia SR.

Na opatrenia súvisiace so životným prostredím bolo v pláne obnovy vyčlenených 2,17 miliardy eur. Celkov 750 miliónov eur má byť použitých na udržateľnú dopravu, 700 miliónov na zelenú obnovu budov a 350 miliónov na dekarbonizáciu priemyslu. Na podporu obnoviteľných zdrojov energie je vyčlenených 220 miliónov eur a 150 miliónov je určených na opatrenia súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy.