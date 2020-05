BILLA pomohla vysokošpecializovaným záchranárom v prvej línii

Spoločnosť BILLA spolu so svojimi dodávateľmi pripravila pre šestnásť tzv. biohazard tímov z celého Slovenska balíky plné energie a vitamínov, ktoré im pomohli lepšie zvládnuť dni nabité výjazdmi, dezinfikovaním priestorov, pomocou v repatriačných zariadeniach, či testovaním ľudí. Dohromady sa pomoc dostala k vyše 500 záchranárom a dobrovoľníkom.

BILLA počas koronakrízy poskytla už pomoc seniorom, ktorí sú v rizikovej skupine obyvateľov. Tentoraz balíky s trvanlivými potravinami a drogériou nasmerovala na tie predajne, ktoré sú najbližšie k šestnástim záchranárskym tímom od Bratislavy cez Banskú Bystricu až po Prešov. Pôvodne bolo na Slovensku osem biohazard tímov, no epidemiologická situácia si vyžiadala, aby sa ich počet zvyšoval a mnohé tímy sa sformovali aj práve kvôli nej. „S dodávateľmi sme sa snažili vyskladať balíčky tak, aby našim obetavým záchranárom dodali silu a ďalšiu chuť do práce. Našli v nich obľúbené salámy a paštéty, kávu, džúsy, proteínové tyčinky, oblátky, chrumky, ale aj uteráky, či sprchové gély. Sme nesmierne vďační za ich vysoké pracovné nasadenie a za to, že riskujú zdravie pre našu bezpečnosť,“ hovorí Jana Gregorovičová, podpredsedníčka o. z. BILLA ľuďom.

Jedným z podporených tímov bola aj Dobrovoľná záchranná brigáda civilnej ochrany, ktorá sa na pomoc v časoch koronakrízy prihlásila dobrovoľne. Má centrálu v Malackách, ale pôsobí na rôznych miestach, prevažne aj v karanténnych centrách. Vyše 80 dobrovoľníkov roznáša stravu repatriantom v dvoch zariadeniach v Bratislave, v Kunove, v Piešťanoch a v Plaveckom Štvrtku. Okrem toho sa podieľajú aj na dezinfekciách v karanténnych zariadeniach, školách a sociálnych zariadeniach. Starajú sa tiež o prvý kontakt v triediacom stane s návštevníkmi nemocnice v Malackách, súčasne usmerňujú návštevníkov pred nemocnicou v Trnave či pred poliklinikou v Senici. „Máme za sebou už tisícky hodín nezištnej dobrovoľníckej práce, niektorí z nás sú v nasadení aj dvanásť hodín denne v oblekoch a maskách. Jeden náš kolega dokonca v karanténnom zariadení žije už štvrtý týždeň, nebol odvtedy ani doma. Vážime si pomoc od BILLA, pretože sme naozaj k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni a často nemáme čas ani na základné veci. O venovaní sa rodine v tomto ťažkom období sa ani nedá hovoriť,“ konštatuje Stanislav Pešek, predseda Dobrovoľnej záchrannej brigády civilnej ochrany. K poďakovaniu sa pripája aj Roman Gross, záchranár z bratislavskej Záchrannej zdravotnej služby: „Ďakujeme BILLA, že ocenili našu prácu. Rovnako si vážime, že v tejto aj pre nich neľahkej dobe, vyjadrujú záujem o iných a podávajú pomocnú ruku. Produkty, ktoré sme dostali, sú pre nás naozaj užitočné, praktické a veľmi kvalitné.“

Za flexibilnú podporu produktov pre záchranárov ďakuje BILLA svojim dodávateľom: EUROMILK, a. s., I.D.C. Holding, a. s., McCarter, a. s., MECOM GROUP, s. r. o., PFANNER, s. r. o., RAJO, a. s., Syráreň BEL SLOVENSKO, a. s. a TAURIS, a. s..

