Biofarmy na Slovensku pribúdajú, väčšina produkcie však smeruje za hranice

Farmy, ktoré hospodária ekologicky u nás pribúdajú ako huby po daždi. V súčasnosti ich je viac ako päť stoviek. Svoju produkciu však vo veľkom vyvážajú do zahraničia. Dôvodom je fakt, že Slovákom prekáža vyššia cena.

Na Slovensku podľa oficiálnych dát aktuálne hospodári v rámci ekologickej poľnohospodárskej výroby 535 fariem. Tieto spoločnosti dovedna obhospodarujú viac ako 192-tisíc hektárov pôdy. Len na porovnanie, kým v roku 2007 bolo na Slovensku okolo 200 registrovaných prevádzkovateľov s pôdou v rámci ekologickej poľnohospodárskej výroby, v roku 2017 ich už bolo 439 a na konci roka 2018 ich bolo 535*. Medziročne tak ich počet vzrástol o viac ako pätinu.

Atraktívny biznis

Biofarmy majú zaujímavý systém dotácií. Okrem priamych platieb na hektár môžu žiadať aj o platby z programu rozvoja vidieka. Biopotraviny sa taktiež predávajú za vyššie ceny. To však znamená aj vyššie ceny pre zákazníkov. Práve to je zrejme dôvodom, prečo je o naše biopotraviny záujem najmä v zahraničí.

Väčšina z produkcie ekologických fariem smeruje na vývoz do Rakúska, Nemecka, Francúzska či Talianska. Dôvodom je nedostatočná kúpyschopnosť na Slovensku. „Aktuálne sa zamýšľame nad viacerými možnosťami, ako dodávať Slovákom výrobky najvyššej kvality. Jednou z možností je predaj nášho biohrachu, biopšenice či vlastného slnečnicového oleja v biokvalite. Správny model ešte len hľadáme. Realitou by to mohlo byť približne o dva roky,“ uviedol Tomáš Kohút, generálny riaditeľ spoločnosti Sanagro.

Sanagro patrí k najväčším výrobcom biopotravín na Slovensku. Pod spoločnosť aktuálne patria dve ekofarmy, BOS-POR AGRO v Húškach a EUROAGRO v Senici. Prvá zo spomínaných biofariem v minulosti získala ocenenie Top Agro za kvalitu svojej produkcie. Tá aktuálne hospodári na viac ako 3 800 hektároch pôdy a senická farma na bezmála 2 000 hekátoroch pôdy. Touto výmerou sa SANAGRO zaraďuje medzi top spoločnosti na Slovensku v rámci obhospodarovanej plochy využívanej na ekologickú produkciu.

Čo je a čo nie je BIO

„Veríme, že ekologická produkcia na Slovensku má zmysel a veľký potenciál. A to najmä v rámci zdravého pestovania plodín. Ekofarmy pracujú absolútne bez chémie a produkty z nich sú v najvyššej biokvalite,“ hodnotí situáciu Tomáš Kohút, generálny riaditeľ spoločnosti Sanagro.

„Biofarmy musia dodržiavať prísne podmienky na produkciu bez využitia chémie. Každý rok prechádzame prísnymi štátnymi kontrolomi a zákazníckymi auditmi, aby sme neprišli o certifikát bioproducenta,“ približuje riaditeľ Sanagro Tomáš Kohút.

Ekologické poľnohospodárstvo je podľa odborníkov budúcnosťou ľudstva. Takýto typ hospodárenia síce má nižšie výnosy, vyššie náklady a tiež viac podlieha neočakávaným výkyvom, no má priaznivý vplyv na svetovú klímu.