Bolo by vhodné zriadiť Radu pre klimatickú zodpovednosť, myslí si minister Budaj

Podľa ministra životného prostredia SR Jána Budaja (OĽaNO) by bolo vhodné zriadiť Radu pre klimatickú zodpovednosť. Rada by mohla spájať záujem všetkých ministerstiev. Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády.

„Optimálne by bolo zriadiť radu pre dohľad nad plnením klimatických cieľov, ako je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, čiže niečo ako Rada pre klimatickú zodpovednosť. Pripravíme cestovný plán a nejaký orgán, ktorý by naozaj mal spájať záujem všetkých ministerstiev,“ uviedol minister.

Podobne, ako je to pri rozpočte, by mal podľa Budaja tento orgán každý mesiac kontrolovať plnenie cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo k tomu, aby bolo možné klimatické ciele dosiahnuť.

Zámerom prípravy cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo je riešiť prostredníctvom zmeny výrobného a spotrebného cyklu environmentálne problémy ako čerpanie prírodných zdrojov, znečistenie životného prostredia, tvorbu odpadu a emisií skleníkových plynov.