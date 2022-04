Bratislavský magistrát rozšíri zoznam mestských častí, v ktorých začne so zberom kuchynského bioodpadu

Bratislava a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) pokračujú v zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu do ďalších mestských častí Bratislavy. Ako informuje hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková, najnovšie sa pridajú mestské časti Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka a Ružinov.

„V doposiaľ zapojených mestských častiach vytriedili bratislavské domácnosti už 150 ton odpadu z kuchýň,“ uviedla hovorkyňa.

Triedenie bioodpadu

Bratislava má zo zákona povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu najneskôr do roku 2023. „Obyvateľom mestských častí, v ktorých bude zavedený zber, vzniká povinnosť sa do systému zberu zapojiť, pretože sú pôvodcami tohto odpadu,“ vysvetlila Schmucková.

Doteraz boli do systému zapojené mestské časti Lamač, Záhorská Bystrica a Karlova Ves. V Dúbravke a Devínskej Novej Vsi v týchto dňoch distribuujú nádoby a kompostovateľné vrecká.

„Priemerná zapojenosť dosahuje v prípade rodinných domov 85 percent a pri bytových domoch je zapojenosť správcov 95 percent,“ doplnila.

Rodinné domy dostanú hnedú zbernú nádobu

Obyvatelia bytových a rodinných domov dostanú 10-litrový kuchynský košík, 150 kusov certifikovaných kompostovateľných vreciek na 12 mesiacov a informačný leták.

„Domácnosti v rodinných domoch dostanú navyše aj 20-litrovú hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou Kuchynský biologický rozložiteľný odpad,“ priblížila hovorkyňa.

Domácnosti bytových domov budú kuchynský bioodpad vhadzovať do 120-litrovej alebo 240-litrovej hnedej zbernej nádoby umiestnenej na obvyklom mieste kontajnerového stojiska.

Zber kuchynského odpadu bude realizovaný od marca do novembra dvakrát do týždňa a od decembra do februára jedenkrát do týždňa. Harmonogram odvozov pre jednotlivé mestské časti bude zverejnený na stránke www.olo.sk/kbro.

Ďalšie mestské časti, v ktorých plánujú zaviesť zber kuchynského odpadu, sú Nové Mesto, Rača, Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Vajnory, Jarovce, Rusovce a Čunovo.