Bravčové mäso je stále drahšie, ale slovenskí chovatelia prišli na jedno riešenie

Epidémia afrického moru ošípaných (AMO) v Číne viedla k dramatického poklesu produkcie v Ázii a stojí aj za aktuálnym zvyšovaním cien bravčového mäsa v Európskej únii. Podľa najväčšej slovenskej spoločnosti na chov ošípaných DSA môže Slovensko zabrániť nárastu cien len vyššou sebestačnosťou v produkcii bravčového mäsa.

„Nanešťastie, SR výrazne zaostáva v sebestačnosti produkcie bravčového mäsa. Podľa údajov Štatistického úradu SR chov ošípaných klesol z 1,15 milióna kusov v roku 2004 na 615 tisíc v roku 2017. Štát by mal v záujme zníženia dovozu rozvinúť podmienky na zvýšenie produkčných a spracovateľských kapacít tak pre veľkochovateľov, ako aj pre malých lokálnych farmárov,“ konštatoval predseda predstavenstva DSA Mogens Hansen.

Investícia do ochrany pred chorobami

Produkciu domáceho bravčového mäsa môžu z dlhodobého hľadiska podľa Hansena zabezpečiť investície do ochrany pred chorobami a účinná regulácia populácie diviakov.

Len tak je podľa firmy DSA možné čeliť výzvam, ako je súčasný nedostatok bravčového mäsa na svetových trhoch, ktorý nie je dočasnou ale dlhodobou záležitosťou. Najmä za podmienky, že bravčové mäso dlhodobo na Slovensku vykazuje najvyššiu spotrebu.

V poslednom čase sa podľa DSA často diskutuje o tom, či by slovenská produkcia ošípaných mala pozostávať z tzv. megafariem alebo z malých rodinných fariem.

„Som presvedčený, že zdravé poľnohospodárstvo má priestor tak pre veľké, ako aj pre malé farmy. Je nerealistické veriť, že ekonomicky zdravý bitúnok a spracovateľský priemysel na Slovensku možno zachovať, ak nepovolíme produkciu hlavným prvovýrobcom,“ povedal Mogens Hansen.

Najväčšou hrozbou je africký mor ošípaných

Najväčšiu hrozbu v súčasnosti predstavuje podľa firmy DSA práve africký mor ošípaných, ktorý už potrápil chovateľov v mnohých európskych a ázijských krajinách. Spoločnosť DSA nechce túto situáciu zneužívať.

„Naším prioritným záujmom stále ostáva predať čo najviac mäsa na slovenskom trhu. Vyvážame iba to, čo sa nám na miestom trhu nepodarí umiestniť, a to najmä do Maďarska, vzhľadom na jeho geografickú blízkosť,“ povedal Mogens Hansen.

Najbezpečnejším riešením pre slovenských spotrebiteľov je podľa Hansena dohliadnuť na to, že mäso, ktoré kupujú, pochádza zo zvierat, ktoré sa narodili a vyrastali na Slovensku. Toto mäso je totiž produkované na farmách, ktoré podliehajú slovenskej legislatíve a prísnej veterinárnej kontrole.

Spoločnosť DSA je najväčším producentom ošípaných na Slovensku. Špecializuje sa na chov ošípaných a rastlinnú výrobu na ploche 7 600 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Firma zamestnáva 200 ľudí a od začiatku pôsobenia na Slovensku investovala viac ako 100 miliónov eur.