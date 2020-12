Británia chce ako prvá v Európe zakázať vývoz živých zvierat za účelom zabitia

Veľká Británia plánuje ako prvá krajina v Európe zakázať export živých zvierat za účelom zabíjania a výkrmu.

Britské ministerstvo pre životné prostredie, potraviny a vidiecke záležitosti (DEFRA) potvrdilo, že nariadenie je súčasťou snahy Británie na posilnenie pozície svetového lídra v oblasti zaobchádzania so zvieratami.

Podľa ministerstva krajina v roku 2018 vyviezla za účelom zabitia do Európy zhruba 6 400 zvierat. Mnohé z nich vyplávali z prístavného mesta Ramsgate v Kente.

Zmeny po brexite

Potvrdenie zákazu by tak považovali za úspech brexitu.

„Živé zvieratá musia podstúpiť dlhú cestu, čo spôsobuje utrpenie a zranenia. Pravidlá EÚ predtým bránili akýmkoľvek zmenám v súvislosti s týmito cestami, no po opustení EÚ môže britská vláda pokračovať vo svojich plánoch,“ uviedlo ministerstvo.

Britský minister životného prostredia George Eustice považuje začiatok osemtýždňových rozhovorov v Anglicku a Walese za „obrovský krok vpred“. „Po opustení EÚ môžeme ukončiť tento zbytočný postup. Chceme zabrániť tomu, aby zvieratá pred smrťou trpeli,“ dodal.

Spoločná diskusia sa stane základom na rokovanie so Škótskom. Severné Írsko však bude dodržiavať zákony Európskej únie o zaobchádzaní so živými zvieratami.

Zákaz o vývoze živých zvierat sa však nebude týkať hydiny, tvrdí DEFRA. Británia ročne vyvezie desiatky miliónov kurčiat.

Podpora ochranárov

Za zákaz vývozu dlhodobo lobuje organizácia Conservative Animal Welfare Foundation (CAWF), ktorej patrónkou je partnerka britského premiéra Borisa Johnsona Carrie Symonds.

Zakladateľka CAWF Lorraine Platt vyhlásila, že vláde poslala nedávno svoje najnovšie správy o vývoze zvierat.

„Veríme, že zákaz vývozu živých zvierat za účelom zabíjania či vykrmovania, ktoré spôsobujú veľké utrpenie, sa podarí zaviesť do konca roka 2022 či dokonca počas nasledujúceho roka,“ vyhlásila.

Návrh podporuje aj organizácia Compassion in World Farming (CIWF), ktorá podľa jej zástupcu Petra Stevensona bojuje za takýto zákaz už 50 vyše rokov.

Volanie z EÚ

Britský plán uvítali aj organizácie podobného zamerania naprieč kontinentálnou Európou.

Iris Baumgärtner z nemeckej Animal Welfare Foundation dodala, že nemecké úrady nedávno zakázali vývoz 132 jalovíc do Maroka za účelom zabitia. Vývozca sa proti rozhodnutiu odvolal, no súd mu to napriek tomu nepovolil s odôvodnením, že „zabíjanie je nehumánne“.

Holandská ministerka poľnohospodárstva Carola Schouten v septembri na neformálnom zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) navrhla, aby EÚ obmedzila a upravila pravidlá na vývoz živých zvierat.

Špeciálna komisia EÚ na prepravu zvierat sa venuje tejto problematike aj tento rok. Svoje pojednávania odštartovala v októbri. Nespokojní poslanci komisiu opakovane žiadali o prehodnotenie zákazu na export živých zvierat mimo EÚ.

Ďalšou požiadavkou je obmedzenie maximálneho času prepravy v rámci bloku.