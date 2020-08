Británia mala najslabšiu úrodu pšenice za 40 rokov, ceny múky môže zvýšiť aj brexit bez dohody

Najslabšia úroda pšenice vo Veľkej Británii za 40 rokov pravdepodobne spôsobí v krajine rast cien múky, upozornili britskí farmári. V októbri sa pre silné dažde osialo zhruba len 40 percent zvyčajnej plochy pšenice a úroda, ktorá sa teraz zberá, má veľmi nízku kvalitu pre skoršie suchá počas terajšej sezóny, po ktorých v auguste nasledovalo veľa dažďov, konštatovala britská Národná únia farmárov. Informuje o tom portál news.sky.com.

Ed Horton farmár z grófstva Gloucestershire, uviedol, že zvyčajne má výnosy približne 2 500 ton pšenice, ale tohto roku klesli na úroveň 580 ton. Situáciu vyplývajúcu zo zlej úrody v Británii ešte viac zhoršuje neistota, či koncom tohto roka nenastane brexit bez dohody.

„V prípade brexitu bez dohody by mlynári mohli čeliť pri dovoze pšenice z EÚ clám v sume 79 libier (GBP) za tonu, ak by sa Veľká Británia vrátila k pravidlám Svetovej obchodnej organizácie,“ povedal Joe Lister z mlynárenskej firmy Shipton Mill. „Tých 79 libier za tonu nemôže absorbovať mlynárenské odvetvie, takže sa to prenesie na pekárov a spotrebiteľov,“ dodal.