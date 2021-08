Budaj chce pri starostlivosti o chránené územia zapojiť miestnych ľudí, projekty tak budú lacnejšie (video)

Pri projektoch súvisiacich so starostlivosťou o chránené územia by mali byť v čo najväčšej miere zapojení miestni ľudia. Na piatkovej tlačovej konferencii to oznámili minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) a štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) Michal Kiča.

Šéf envirorezortu informoval, že pri projektoch starostlivosti o životné prostredie podporovaných z eurofondov bude vyžadované, aby v rámci nich boli zamestnaní ľudia z daných regiónov.

Projekty budú jednoduchšie

Podľa Budaja bude preto vykonávanie jednotlivých projektov v prospech životného prostredia lacnejšie aj jednoduchšie. Pri posudzovaní jednotlivých projektov zavedie MŽP SR bodovací systém, ktorý bude zvýhodňovať projekty zapájajúce miestnych poľnohospodárov či farmárov.

Zmení sa aj proces verejného obstarávania, ktorý bude viac prihliadať na sociálne a environmentálne hľadiská. Envirorezort pritom očakáva, že v programovacom období 2021 až 2027 bude suma vyčlenená na projekty ochrany životného prostredia 2,5 násobne až trojnásobne vyššia ako v predošlom programovacom období.

Rokovať bude s Matovičom i Remišovou

„Budem viesť rokovanie s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO) a podpredsedníčkou vlády Veronikou Remišovou (Za ľudí). Budem ich informovať o tejto našej iniciatíve a nepochybujem, že nájdem dobrú odozvu,“ dodal Budaj.

V novom programovacom období chce envirorezort poskytovať možnosť podpory aj pre miestnych farmárov a neštátnych vlastníkov pozemkov v chránených územiach. Pre tých chce vytvoriť možnosť prípravy mikroprojektov, vytvoriť systém poskytovania paušálnych platieb a zjednodušiť čerpať podpory.