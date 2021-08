Budaj: Kompostárne sú účinným riešením problémov s ukladaním biologicky rozložiteľného odpadu

Účinným riešením problémov s ukladaním biologicky rozložiteľného odpadu je budovanie kompostární. Počas štvrtkovej návštevy v Banskej Štiavnici to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal komunikačný odbor rezortu. Od 1. januára tohto roku vstúpil do platnosti zákon o zbere a triedení kuchynského odpadu.

Vzhľadom na nedostatočnú infraštruktúru a problémy so zberom tohto druhu odpadu stanovilo MŽP SR výnimku, že do 1. júla nebudú pokutované mestá a obce, ktoré nebudú mať v súvislosti so zberom tohto druhu odpadu splnené všetky náležitosti.

Problém s odvážaním odpadu

Niektoré mestá a obce, najmä na východnom Slovensku, nevedia, kam vôbec vyzbieraný biologicky rozložiteľný odpad odvážať. Šéf envirorezortu preto vidí riešenie v budovaní kompostární, v ktorých sa z odpadu stane výživná pôda, ktorá môže byť využitá napríklad v poľnohospodárstve.

Kompostáreň v Banskej Štiavnici ročne spravuje 1 600 ton bioodpadu a vyprodukuje 500 ton kompostu. Podľa Budaja si preto môžu brať z mesta príklad aj ostatné samosprávy.

Lokálny cyklus

„Mesto vytvorilo lokálny cyklus od zberu biologicky rozložiteľného odpadu cez jeho spracovanie až po využívanie kompostu na hnojenie pôdy. Toto je najlepší spôsob, ako sa dopracovať k dobrým výsledkom v oblasti nakladania s odpadom a k čistému životnému prostrediu,“ povedal Budaj.

Mesto poskytlo domácnostiam nádobku s vreckom, do ktorého zbierajú kuchynský odpad, ktorý potom vyhodia do hnedého kontajneru. Vrecko sa prirodzene rozpadá, pretože je vyrobené z organickej zlúčeniny na báze škrobu. Na vybudovanie kompostárne poskytlo MŽP SR nenávratný finančný príspevok z Operačného programu kvalita životného prostredia.