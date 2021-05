Budaj: Ministerstvo roky upozorňovalo okresný úrad na zlý stav vodnej hrádze v Rudne nad Hronom (video)

Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) na zlý stav vodnej hrádze v Rudne nad Hronom roky upozorňovalo odbor životného prostredia na Okresnom úrade v Žarnovici. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Šéf envirorezortu uviedol, že hoci sa odbory životného prostredia na okresných úradoch zaoberajú otázkami životného prostredia, v skutočnosti spadajú pod Ministerstvo vnútra SR. MŽP SR preto nemá na ich činnosť žiaden dosah.

Mnohé spravujú samosprávy

Na Slovensku sa podľa Budaja aktuálne nachádza 1 146 vodných stavieb. Mnohé z nich však nespravuje štát a jeho organizácie, ale napríklad samosprávy. Podľa riaditeľa úseku technicko-bezpečnostného dohľadu Vodohospodárskej výstavby Andreja Kasanu preto na Slovensku existuje približne sto vodných diel, ktoré nemajú všetky potrebné povolenia.

Tým pádom neexistuje ani garancia, že sú skutočne bezpečné. Budaj uviedol, že nebyť hrádze v Rudne nad Hronom, voda by pravdepodobne nespôsobila ujmu na živote bývalého starostu obce, ani tak veľké materiálne škody. Stavba bola podľa neho neskolaudovaná a oficiálne vedená ako rozostavaná, hoci jej technický stav zodpovedal skôr stavbe na konci životnosti.

Skontrolovať chcú všetky vodné diela

Envirorezort chce prostredníctvom Slovenského vodohospodárskeho podniku a Vodohospodárskej výstavby skontrolovať všetky vodné diela na Slovensku. Podľa Budaja totiž môže byť iba otázkou času, kedy sa podobné nešťastie môže zopakovať.

Generálny riaditeľ Sekcie vôd MŽP SR Roman Havlíček uviedol, že niektoré vodné diela bude určite potrebné opraviť, pri niektorých však pravdepodobne bude lepšie ich zbúranie, než udržiavanie v prevádzke. Štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča podotkol, že všetky vodné diela v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku a Vodohospodárskej výstavby sú bezpečné.

Vyhotovili aj dronové zábery

Minister životného prostredia dodal, že starostlivosť o vodozádržné opatrenia si bude vyžadovať aj integrovaný prístup, pri ktorom budú samosprávy vzájomne spolupracovať na tom, aby čo najviac spomalili vodné toky a zabránili prílišnému nárastu hladín vodných tokov v krátkom čase.

Okrem polície sa povodňou v Rudne nad Hronom bude zaoberať aj envirorezort, ktorý na mieste v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Štátnou ochranou prírody vyhotovil aj dronové zábery. Vzhľadom na to, že sa povodňová situácia v obci opakuje, plánuje envirorezortvskúmať aj to, či k povodni neprispel napríklad zlý stav lesov v okolí.