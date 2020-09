Budaj nevidí dôvod, prečo by sa mali ministri postaviť proti vyhláseniu Pralesov Slovenska

Minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO) nevidí dôvod na to, aby ostatní ministri „stáli ako protivníci“ voči vyhláseniu Pralesov Slovenska, na ktorom sa zhodli rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva. Budaj to uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii v súvislosti s petíciou Pralesov Slovenska. Pripomenul, že ide o 76 lokalít s výmerou šesť a pol tisíca hektárov pozostatkov pôvodného biotopu. Na vláde by to chceli predložiť ešte túto sezónu.

Riaditeľka Slovenskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody (WWF Slovensko) Miroslava Plassmann na konferencii ministrovi životného prostredia a ministrovi pôdohospodárstva Jánovi Mičovskému (OĽaNO) odovzdala petíciu, pod ktorú sa podpísalo takmer 30 800 ľudí. Tieto hlasy ministrom neodovzdávajú iba zodpovednosť, ale aj podporu pri ďalších jednaniach a pri rokovaní na vláde. Majú to podľa Plassmann brať ako „mandát spoločnosti“.

„My sme hrdí na to, že naša krajina bude mať možnosť byť obohatená práve o tieto prvky, ktoré ukážu aj budúcim generáciám, čo je to prirodzenosť lesných systémov, aký je ich význam a prečo ich musíme zachovávať,“ povedal na tlačovej konferencii šéf pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Dodal, že je to pripravené, no ešte je potrebné doriešiť niekoľko detailov. Napríklad tých, ktoré sa týkajú okolitých porastov, aby tak bola možná symbióza hospodárskeho lesa a pralesov.

Mapovanie slovenských pralesov v rokoch 2009 až 2015 preukázalo, že na Slovensku sa zachovalo 10 180 hektárov pralesov a pralesových zvyškov. Celkovo 31 percent z nich je nechránených alebo nedostatočne chránených. WWF Slovensko a občianske združenie Prales preto v júni spustili kampaň a petíciu s názvom „Dajme pralesom 5-ku“. Kampaň podporili aj známe osobnosti verejného života.