Budaj pripravil návrh zákona, ktorý zakáže utajovanie environmentálnych záťaží

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) pripravil návrh zákona, ktorý má zabrániť možnému utajeniu environmentálnych záťaží. Šéf envirorezortu to uviedol na spoločnej tlačovej konferencií s generálnym riaditeľom Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Jánom Jenčom a novým riaditeľom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Igorom Slaninkom.

„Stop utajovaniu“

Podľa Budaja nový zákon zabezpečí, že nikto nebude môcť urobiť napríklad geologický prieskum v ktorom objaví rizikové látky pre ľudské zdravie a zároveň ho utajiť.

„Zároveň som si uvedomil, že problém s utajovaním je na Slovensku širší a chcem sa obrátiť na mojich kolegov vo vláde, aby sme nie len zmenou jedného zákona, ale aj ďalších zákonov a predpisov skončili s akýmkoľvek utajovaním,“ povedal Budaj.

S kolegami z vlády chce rozbehnúť iniciatívu „Stop utajovaniu“. Budaj tvrdí, že v minulosti bolo verejnosti utajovaných množstvo dôležitých skutočností, ako napríklad spis Gorila a stále sa utajujú dôležité informácie napríklad o mestských podnikoch, v ktorých sa obracajú veľké peniaze.

Občania môžu nahlasovať envirokriminalitu

„Preto chcem vyzvať všetkých, ja to v mojom rezorte od dnes začínam, na iniciatívu „Stop utajovaniu“, najmä utajovaniu vecí, ktoré súvisia so zdravým a životmi občanov. Aj toto je skúsenosť z Covid-u 19, ak by neboli úrady zamlčali a utajili informácie o tom lekárovi, ktorý upozorňoval na pandémiu, tá by s najväčšou pravdepodobnosťou nezabila milióny ľudí,“ uviedol.

Na tlačovej konferencií zároveň predstavil nového riaditeľa Štátneho geologický ústavu Dionýza Štúra, ktorým sa stal Igor Slaninka.

SIŽP dnes opätovne na podnet občana, ktorý využil „Zelenú linku“ pre nahlasovanie envirokriminality, začala s inšpekciou na území areálu chemických závodov Istrochem zameranou na dodržiavanie predpisov na úseku odpadového hospodárstva .

Výsledky kontrol budú známe už čoskoro

Generálny riaditeľ SIŽP oznámil, že výsledky kontroly ešte nie sú známe a ich spracovanie bude nejaký čas trvať a o ich výsledkoch budú verejnosť informovať.

Zmenu zákona o utajovaní informácií týkajúcich sa environmentálnych záťaží oznámil Ján Budaj 4. júna po tom, ako členovia strany Spolu Erik Baláž a Tamara Stohlová priniesli informáciu o vyše 10 rokov utajovanom geologickom prieskume pôdy, ktorý v areáli Istrochemu odhalil prítomnosť nebezpečných chemických látok v pôde.

„V prípade, že ide o ohrozenie životného prostredia či zdravia, je absurdné, aby mal súkromník možnosť správu utajiť,“ uviedol vtedy Budaj.