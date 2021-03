Budaj verí, že vláda o pol roka opätovným prerokovaním vyhlási stav klimatickej núdze

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) verí, že Slovensko o šesť mesiacov vyhlási stav klimatickej núdze. Šéf envirorezortu to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal Michal Cákoci z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR.

Budaj tak reagoval na stredajšie uznesenie Národnej rady SR (NR SR). Tá síce prerokovala petíciu iniciatívy Klíma ťa potrebuje, no podpisy vyše 127-tisíc občanov iba vzala na vedomie. Požiadavka na vyhlásenie stavu klimatickej núdze či prípravu strategického plánu na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040, prípadne najneskôr do roku 2050 však nesplnila.

Veľký krok vpred

„Vyhlásenie stavu klimatickej núdze by pomohlo ešte razantnejšie presadzovať environmentálny záujem. Každopádne je to veľký krok dopredu, ktorý sa urobil vďaka iniciatíve občanov zvonku, za čo im ďakujem,“ povedal Budaj. Prípadné vyhlásenie stavu klimatickej núdze sa v NR SR bude môcť opätovne prerokovať najskôr o šesť mesiacov.

Schválenie vyhlásenia stavu klimatickej núdze znamená, že štát by pri všetkých prerokovávaných návrhoch zákonov či nariadení musel prihliadať na ich environmentálny dopad.

Klimatickú núdzu vyhlásili desiatky krajín

V súčasnosti má vyhlásený stav klimatickej núdze 22 krajín sveta, medzi nimi napríklad Kanada, Argentína, Nový Zéland, Francúzsko, Španielsko, Taliansko či Rakúsko. Naposledy sa do zoznamu krajín pridal 1.februára tohto roku Singapur.

Stav klimatickej núdze vyhlásil 28. novembra 2019 aj Európsky parlament, týka sa teda všetkých zákonov prijímaných na úrovni Európskej únie. Na podniknutie rovnakého kroku vyzval v decembri 2020 generálny tajomník Organizácie spojených národov (OSN) António Guterres všetky členské krajiny OSN.