Budaj: Všetko bolo pripravené, aby štát prevzal pozemky v Istrocheme, vyčistil ich a potom vrátil majiteľom

Vyšetrovanie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) by podľa Jána Budaja (OĽaNO) mohlo priniesť odhalenie celej politickej mafie na Slovensku. Nielen pomenovania policajných akcií odkazujúce na biblické postavy vyvoláva otázku, či sa verejnosť dočká aj „poslednej večere“ alebo „posledného súdu“.

O zatýkaní NAKA, konflikte s ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským (OĽaNO) či nenávratne zničených lesoch porozprával porozprával minister životného prostredia Budaj rozhovore pre portál NášVidiek.sk a tlačovú agentúru SITA.

Aký bol pre vás rok 2020?

Pre mňa to bol mimoriadny rok, ale to asi pre každého. Ten zážitok pandémie obnovil v niektorých chvíľach spomienky na našu schopnosť byť solidárni a empatickí a súčasne s tým tá istá príčina spôsobila chvíľami prejavy akoby až kolektívnej psychózy, kedy sme zas naopak strácali dôveru, nevideli sme to svetlo na konci tunela a nechali sme sa tou pandémiou vykoľajiť. COVID-19 je veľkým pripomenutím zraniteľnosti technickej civilizácie, potreby pokory a práve preto je príznačné, že v tejto dobe sa volá po zastavení ďalšej veľkej krízy a to je klimatická kríza.

Ako hodnotíte súčasný stav životného prostredia na Slovensku?

Na mnohých miestach sú nenapraviteľne zničené lesy, týchto dňoch nás Európska únia žaluje za to, že nám hrozí vyhynutie hlucháňa. To je však len vrcholom ľadovca. Tento citlivý a plachý vták sa naozaj udrží iba v čistej prírode, ktorá nemôže byť len na území veľkom pár stoviek metrov. Tá príroda musí mať svoju veľkosť či kvalitu. Musí byť bez zásahu pesticídov a iných chemických látok, bez ovplyvňovania hlukom motorových píl, ktoré na vedľajšom kopci kálajú celý svah.

V takom prostredí, aké sme zatiaľ dokázali vytvoriť v lesnom hospodárení hlucháň beznádejne mizne. A miznú aj iné živočíchy. Napríklad necitlivými a chamtivými zásahmi do riek sme dosiahli stratu až 30 percent druhov sladkovodných rýb. To je obrovská strata. Na Slovensku žije milión ľudí v škodlivom prostredí a päťtisíc ľudí na Slovensku ročne v dôsledku toho aj predčasne zomiera.

Normu prachových častíc PM 2,5 prekračuje až 74 percent domácností. To je šialené číslo. Taká prachová častica sa dokáže dostať do organizmu a už nikdy z neho nevyjde. Niekde sa usadí a môže z nej začať bujnieť rakovina. Až mladá generácia je schopná si uvedomiť, o čo prichádza. Sčasti neodbornosť, sčasti chamtivosť či ľahostajnosť staršej generácie to dohnala na okraj. Aj v oblasti klimatickej krízy sa staršia generácia obáva z pohodlnosti a konzumnosti siahnuť k odvážnejším ašpiráciám.

Minister životného prostredia Ján Budaj. Foto: SITA/Branislav Bibel

Myslíte si, že spoločnosť ešte len teraz začína chápať tie naozaj podstatné hodnoty?

Vidíme, že niekedy aj v súvislosti s koronavírusom je nám otvorenie supermarketov a prevádzok, ktoré navštevujeme kvôli zábave a zabíjame v nich čas, vzácnejšie ako zdravie a život našich starých rodičov. Ľudia tlačia na to. „Nechajte nás uzabávať sa, hoci až k smrti.“ Chceme sa zabaviť, chceme konzumovať, chceme riskovať životy radšej, než by sme sa vzdali pohodlia a konzumu. To sú veľmi varovné signály, ale – ako to už pri budovaní štátu chodí -, nasledujúca generácia presne vidí chyby tej predošlej… Životné prostredie a ekonomika sú dve strany tej istej mince, ktoré ukazujú, ako občan ustrážil hodnoty v tejto krajine. Hodnoty finančné aj prírodné.

Nedávne ste sa s ministrom pôdohospodárstva Mičovským dostali do sporu pre kvóty na odstrel vlka dravého. Kým vy ste presadzovali nulovú kvótu, rezort pôdohospodárstva napokon schválil odstrel 50 vlkov v poľovníckej sezóne 2020/21. Zmenili sa tým vaše vzťahy?

Nie. Slovensko je okrem koronavírusu ohrozené aj ďalšou pandémiou a tou je africký mor ošípaných. Ten je dnes v siedmych okresoch Slovenska a priniesol miliónové škody na vyzabíjaní celých chovov ošípaných, keďže stačí, aby ho dostala jedna ošípaná a musí padnúť celý chov. Viem, že Mičovský už v zúfalstve uvažoval o použití armády, pretože dnes už nemáme veľa poľovníkov, čo si naozaj plnia niekdajšiu spoločenskú úlohu. Väčšina z nich sú už len takzvaní „trofejní poľovníci“ a viem, že ministerstvu pôdohospodárstva už premnoženie diviakov dávno prerástlo cez hlavu.

Pán Mičovský v tejto situácii veľmi rozumne povedal, že je proti tomu, aby sa nejakí vlci strieľali. Jeho vyhláseniu sme dôverovali a preto sme nechystali ani žiadne opatrenia. Zrazu sa ale zišla na ich ministerstve komisia a odsúhlasila odstrel 50 vlkov. To bola veľká chyba a to ma podnietilo k tomu, aby sme začali pripravovať vyhlášku, ktorou jednostranne, z moci envirorezortu, vyhlásime vlka za chránené zviera. Pokiaľ je na ministerstve pôdohospodárstva taký lobing poľovníkov, že ani minister Mičovský ich nevie zastaviť, tak ich zastaví naša vyhláška.

Vlk dravý sa u nás likvidoval stále, v dôsledku čoho sa u nás práve premnožili diviaky, ktoré teraz roznášajú mor.

Jedným z argumentov pre strieľanie vlkov bola ochrana oviec a kôz, ktoré kántria.

Ovčiarstvo aj chovanie kôz u nás naozaj prežíva veľký úpadok a z polmiliónových stád sú dnes len odrobinky. Ale to nepožrali vlci. Vlci urobia minimálnu škodu. V porovnaní s tým, akú škodu napáchajú diviaky to nie je ani tisícina. Oveľa väčší podiel viny majú nezodpovední ministri pôdohospodárstva, ktorí vždy uprednostňovali veľké, bohaté firmy, zatiaľ čo skutoční chovatelia, ktorí chovajú vo voľnej prírode a sú pokračovateľmi slovenských tradícií žili o chlebe a vode.

Nedostávali ani zďaleka toľko peňazí, ako chovatelia v intenzívnych chovoch, čo sú spravidla zahraničné firmy. Som presvedčený, že sa aj dnes minister Mičovský snaží prevziať ministerstvo pôdohospodárstva a viesť ho smerom k environmentálnym zásadám a prírode blízkemu hospodáreniu v lesoch. Nakoľko sa mu to podarilo, ukáže čas.

Pre túto chvíľu je ale teda tento spor uzavretý?

Minister Mičovský nedávno zakončil jedno naše spoločné vystúpenie na online diskusii spokojným konštatovaním, že od budúceho roku bude opäť nulová kvóta na lov vlka dravého. Toto vyhlásenie som veľmi uvítal. Napriek tomu, že to nie je to celkom presná formulácia, pretože vlk dravý sa u nás likvidoval stále, v dôsledku čoho sa u nás práve premnožili diviaky, ktoré teraz roznášajú mor.

Isté je, že najnovšie ministerstvo pôdohospodárstva, no nie minister Mičovský, vyhlásilo, že predsa len je dobre, že sa vlky strieľajú. Čo si má o tom človek myslieť? Ešte som nemal šancu sa pána Mičovského spýtať, čo to má znamenať, že agrorezort vydáva stanoviská, ktoré sú v rozpore s jeho nedávnym vyhlásením. Hádam opäť zmenil názor? Dúfam, že nám to objasní.

Každopádne do konca roku vyhlášku vydáme. Ja som absolvoval s chovateľmi oviec dve stretnutia. Chovatelia po nich zmenili názor a sami začali vyhlášku o ochrane vlka podporovať. Neviem teda, či ich niekto nahuckal. Sami totiž dobre vedia, že keď im vlk aj strhne ovcu, ministerstvo životného prostredia im škodu preplatí.

Od začiatku svojho mandátu ste sa pustili do problematiky environmentálnych záťaží. Mali ste tlačové konferencie na skládkach Farná v Ivanke pri Dunaju a Farma Prudské v Moste pri Bratislave. Obomi sa zaoberala aj polícia. Máte informácie ako pokračuje vyšetrovanie?

Na oboch vyšetrovanie stále prebieha. Na skládke Farná sa potvrdilo, že nebezpečné látky neprenikli do spodnej vody a teda do studní. Polícia zatiaľ nezverejnila ani nechce zverejniť žiadne okolnosti, dokonca ani presné zloženie znečistenia, ktoré sa tam našlo. Podľa názoru vyšetrovateľov by totiž aj to mohlo sťažiť identifikáciu pravého pôvodu odpadu.

Pamätajme na to, že to môže byť aj zahraničný odpad. Teraz sa nám napríklad opakovane stávalo, že u nás zjavili odpady z Poľska. Teraz máme napríklad zadokumentovaný prípad, že pani prenajala veľkú halu nejakému podnikateľovi za pár eur a zrazu príde do tej haly a tá je plná chemických sudov. A ten podnikateľ je preč. Stále sa vynárajú nové a nové riziká a formy, akou je tento druh kriminality páchaný.

Aká je situácia v bratislavskom Istrocheme? Posledné informácie boli, že predstavitelia Agrofertu sú pripravení rokovať o spoluúčasti na odstránení envirozáťaží nachádzajúcich sa v areáli.

Oni sa môžu chcieť porozprávať, ale prvoradým faktom je, že máme zákon, podľa ktorého každý vlastník pozemku, na ktorom je environmentálna záťaž, za ňu zodpovedá. Vlastníkom záťaže je Agrofert, za ktorým stojí český premiér Andrej Babiš. Nehovorím žiadne tajomstvo. Podľa odhadu našich odborníkov je znečistenie v Istrocheme také veľké, že by jeho odstránenie stálo 540 miliónov eur.

Možno že ľudia, ktorí tam bývajú by povedali: „Zaplaťte to. Veď, kedy to Babiš zaplatí? Zaplaťte to hneď“. No to sa ľahko povie, ale je tu aj zvyšok Slovenska a ja mám v rozpočte na tento rok 180 miliónov. To budeme tri či štyri roky riešiť iba Babiša, aby ušetril? A nepostaví tam potom krásnu štvrť, v ktorej bude našim deťom predávať byty za 5-tisíc eur za meter štvorcový?

Čiže tu neplánujete preplatiť odstránenie envirozáťaží.

Verím, že aj celá koalícia sa za nás postaví, keď odmietneme platiť druhýkrát privatizáciu. Pokiaľ si dobre pamätám tie čísla, Istrochem mal účtovnú hodnotu 7,2 miliardy československých korún. Privatizér ho kúpil za 600 miliónov československých korún s podmienkou, že vyčistí pozemok od envirozáťaže. Ak bol teda Istrochem privatizovaný s podmienkou vyčistenia záťaží, ako to, že sa tak doteraz nestalo?

Ja si neviem predstaviť, že sa postavíme pred občanov Slovenska a povieme: „Priatelia, v dobách Mečiarovej privatizácie vás neuveriteľne okradla hŕstka ľudí a teraz im ešte zaplatíme druhýkrát.“ Ale to nie je všetko. Prvé roky majiteľ odmietal povoliť, aby sa tam umiestnili monitorovacie sondy. Pretože my máme taký zákon, že vás majiteľ nemusí pustiť na pozemok, hoci by tam mal aj vysoko rádioaktívny jadrový odpad.

A tak náš Štátny geologický ústav Dionýza Štúra bezradne mapoval iba okolie. Aj tam sa našli nebezpečné látky, dokonca každých 100 metrov iné, pretože tá škála chemických látok, s ktorými sa v Istrocheme za dobu jeho existencie pracovalo, to je celá Mendelejevova tabuľka. Kde zakopete, tam nájdete iné zvyšky. Teraz už má geologický ústav zopár sond aj priamo v areáli, ale nie je to dostatočné.

Tu bolo všetko pripravené na to, že Slovenská republika prevezme pozemky v Istrocheme.

Sú ešte podobné prípady ako Istrochem?

Bol tu v minulosti aj Gumon, ktorého zvyšky práve ohrozujú jednu studňu za druhou smerom na Žitný ostrov. Bol tu Matador, kde sa vulkanizovalo a kde sa vyrábali pneumatiky. Sú tu poškodené obrovské pôdne plochy. Odpad bol z areálu Istrochemu odvážaný do Vrakune, kde bolo kedysi Mlynské rameno. Práve tam je vidieť, aká neuveriteľná škála chemických škodlivín z Istrochemu pochádza. Nájdete tam všetko od vojenských látok ako sírouhlík, čo je vojenský plyn, cez kyseliny až po ťažké kovy.

Navyše sa v Bratislave vyrábali gumárenské urýchľovače. To je látka, ktorá sa používa na stuhnutie gumy. Tieto urýchľovače sú známe svojou škodlivosťou pre podzemnú vodu. Preto ich nikto nechce vyrábať. Agrofert však v Istrocheme medzi inými obnovil aj výrobu gumárenských urýchľovačov, konkrétne sulfenaxu. Urýchľovač bol jednou z hlavných tém Bratislavy nahlas, ktorú sme robili pred 32 rokmi.

Po nástupe do funkcie ministra som s úžasom zistil, že tento sulfenax je v Istrocheme opäť. Lebo to predáte. Nikto nechce mať pre spodné vody vo svojom okolí výrobu sulfenaxu. Ale my ho chceme mať v hlavnom meste, kde je najväčšia zásobáreň pitnej vody v strednej Európe. Chápete? Našťastie mal náš nástup na ministerstvo za reakciu, že súčasný majiteľ okamžite požiadal o prerušenie prevádzky, ale stále je pripravená na obnovenie.