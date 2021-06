Budajovo ministerstvo aktívne pracuje na probléme s medveďmi, mesto Vysoké Tatry to oceňuje

Mesto Vysoké Tatry oceňuje, že ministerstvo životného prostredia aktívne pracuje na medvedej problematike. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa samosprávy Daniela Birková v reakcii na oznámenie ministra Jána Budaja, podľa ktorého počet medveďov na Slovensku určí vedecký výskum, jeho výsledky by mali byť známe v lete.

Mesto pripomenulo, že posledný relevantný údaj o počte medveďa hnedého je z roku 2014.

Zvýšený výskyt medveďov v intraviláne

Mesto Vysoké Tatry už dlhodobo poukazuje na zvýšený výskyt medveďa hnedého vo svojom intraviláne. Kým v roku 2010 mali 97 hlásení jeho výskytu, v roku 2019 to bolo rekordných 959. Vlani nastal útlm, zaregistrovali 315 hlásení. „Znížený počet výskytu medveďov za minulý rok je z dôvodu nižšieho počtu turistov v našom meste. Logicky sa tak len domáci stretli s vyčíňaním medveďa vo svojich záhradách a v okolí bytových domov, preto je aj počet hlásení nižší,“ vysvetlila Birková.

Mesto koncom mája minulého roka poslalo žiadosť o odstrel piatich problémových jedincov. Podľa hovorkyne mesta však prišla zo Štátnej ochrany prírody SR zamietavá odpoveď. „Odstrel medveďa nikdy nebol a nikdy nebude jediným koncepčným riešením problematiky výskytu medveďa hnedého. Mesto žiada ochranný odstrel len v prípade, že dochádza k vyhroteniu stretov domácich i návštevníkov s medveďom hnedým, alebo keď enormne narastie ich výskyt v blízkostí bytových domov,“ vysvetlila ďalej.

Realizácia pravidelného monitoringu

Už v minulosti Vysoké Tatry žiadali o pomoc a predložili štátnym inštitúciám a vláde niekoľko požiadaviek v snahe riešiť problém s medveďmi. Podľa hovorkyne samosprávy ide najmä o reguláciu stavu medvedej populácie v rámci úživnosti biotopu a tiež požiadavky podieľať sa na zlepšení práce zásahového tímu a zriadiť pracovné stredisko aj na území mesta. Samospráva zároveň žiada zmeniť platnú legislatívu, a teda, aby medveď nebol celoročné chránený druh. „Mal by sa zmeniť spôsob vydávania výnimiek a skrátiť správne konanie, je potrebné zmeniť dobu lovu,“ navrhuje.

Medzi ďalšími požiadavkami mesta je aj realizácia pravidelného monitoringu zo strany Štátnej ochrany prírody SR, a to aspoň dvakrát ročne. Na jeho základe potom žiada vypracovať odborný posudok na únosnosť územia a stavu medvedej populácie. Podľa samosprávy by mal rezort životného prostredia zriadiť fond pre preventívne opatrenia v zastavaných územiach obcí, slúžil by napríklad na budovanie elektrických ohradníkov či iných ochranných prvkov.