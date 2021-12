Budajovo ministerstvo by malo podľa CEPTA vyriešiť nedostatočné financovanie triedeného zberu obalov

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) by malo vyriešiť dlhodobé nedostatočné financovanie triedeného zberu obalov a neobalových výrobkov. Skonštatovalo to občianske združenie Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA), ktoré vyzvalo na zvýšenie financií pre pokrytie prevádzkových nákladov zberových spoločností a na nevyhnutné investície do infraštruktúry triedeného zberu.

Poukázali tiež na to, že financie, ktoré dostanú zberové spoločnosti, často nestačia pokryť ani len prevádzkové náklady na zber a recykláciu a na obnovu infraštruktúry už vôbec neostáva. V tlačovej správe o tom informoval Miloš Veverka zo združenia CEPTA.

Zohľadnenie oblastných špecifikácií

Pomôcť s financovaním by podľa CEPTA malo objektívne nastavenie minimálnych sadzieb na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Doplnili, že sadzby, na základe ktorých organizácie zodpovedných spoločností uhrádzajú zberovým spoločnostiam náklady na triedený zber, je potrebné prehodnotiť a zreálniť.

„V sadzbách musia byť zohľadnené aj oblastné špecifikácie, ako napríklad typ osídlenia a typ terénu. Diametrálne odlišné sú náklady na zber na sídlisku na rovine v porovnaní so zberom na lazoch v horskom prostredí. V sadzbách musia byť zahrnuté aj náklady na obnovu infraštruktúry triedeného zberu,“ pokračovala CEPTA.

Zavedenie ekomodulácie

Združenie vyzýva aj na čo najrýchlejšie zavedenie ekomodulácie. „Ekomodulácia znamená, že platby výrobcov do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa líšia podľa recyklovateľnosti obalov uvedených na trh. Malo by to motivovať výrobcov k používaniu recyklovateľných obalov. V súčasnosti výrobca platí rovnako za dobre a ľahko recyklovateľný PET, ako aj za nerecyklovateľný plastový kombinovaný obal,“ vysvetlili.

Podľa občianskeho združenia je to nespravodlivé, pretože platby neodrážajú reálne náklady na spracovanie, ktoré sú pri niektorých druhoch plastov, najmä pri kombinovaných obaloch, mnohonásobne vyššie.

Výzva Budajovi

Podľa CEPTA je tiež potrebné kontrolovať, ako organizácie zodpovednosti výrobcov plnia záväzky pre výrobcov a odstrániť monopol na energetické zhodnotenie nerecyklovateľných plastov.

„Po uzákonení minimálnej sadzby za zhodnotenie plastov, vrátane energetického, zvýšil jediný výrobca alternatívneho paliva pre cementárne (TAP) ceny o 100 percent. Je nevyhnutné vytvoriť férovú konkurenciu aj v tejto časti trhu s odpadmi,“ uzavrelo CEPTA.

Výzvu adresovali ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi (OĽaNO), štátnemu tajomníkovi envirorezortu Jurajovi Smatanovi a Rastislavovi Zambojovi zo sekcie obehového hospodárstva ministerstva.