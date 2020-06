Bývalý obchodný riaditeľ Lesov SR aj spoluobvinená podnikateľka Lucia budú väzobne stíhaní

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pracoviska v Banskej Bystrici vo štvrtok po viac ako ôsmych hodinách rozhodol o vzatí do väzby bývalého obchodného riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Tomáša K. a spoluobvinenej podnikateľky Lucie Ď.

Dôvodom ich väzobného stíhania je obava z možného ovplyvňovania svedkov. Rozhodnutie nie je právoplatné, pretože obvinení proti nemu podali sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR. Oboch v stredu zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) pre podozrenie z korupcie.

NAKA v stredu zadržala 37 ľudí

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry žiadal pre obvinených zo zločinu prijímania úplatku a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti väzobné stíhanie z dôvodu, že by sa mohli skrývať, alebo mariť trestné stíhanie vzájomným ovplyvňovaním, prípadne ovplyvňovaním svedkov.

NAKA v stredu 3. júna popoludní zadržala 37 osôb v súvislosti s vyšetrovaním korupcie v štátnom podniku Lesy SR. Informoval o tom ešte v ten deň odborný lesnícky časopis Les & Letokruhy na svojom profile na sociálnej sieti. Uviedol, že informáciu majú z dobre informovaného zdroja z prostredia justície.

Výška úplatku minimálne 147 253 eur

Policajný zbor SR vo svojom profile na sociálnej sieti informoval, že vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie voči dvom osobám za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Výška poskytnutého úplatku dosiahla podľa polície hranicu minimálne 147 253 eur.

„Obvinený T. K. si po dohode s obvinenou L. Ď. mal vypýtať úplatok vo forme finančnej hotovosti za to, že so súkromnou spoločnosťou, ktorá bola víťazom verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom Lesy SR, podpíše rámcové dohody. Hodnota úplatku mala byť určená vo výške 13 percent z mesačnej fakturácie. Časť úplatkov bola poskytnutá v hotovosti a ďalšia časť bola legalizovaná formou fiktívnych faktúr za poradenskú a inú činnosť,“ uviedla polícia a doplnila, že obom obvineným hrozí trest vo výške 10 až 15 rokov väzenia za prvý spomenutý skutok a 12 až 20 rokov za druhý skutok. „Vyšetrovateľ podal návrh na podnet na vzatie oboch osôb do vyšetrovacej väzby,“ dodala polícia.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) v tejto súvislosti pred štvrtkovým zasadnutím vlády uviedol, že o prípade zatiaľ nemá bližšie informácie. Podľa vlastných slov však vidí, že si orgány činné v trestnom konaní plnia svoje povinnosti. „Myslím, že mňa už nemôže prekvapiť nič po skúsenostiach, čo sa v našom rezorte dialo,“ vyhlásil.