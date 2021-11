Čaputová: Mladí vedia, že planéte dochádza čas a politikom dochádzajú výhovorky

Klimatická konferencia v Glasgowe je pre planétu rozhodujúca, pretože svet potrebuje zintenzívniť úsilie znížiť emisie a zmierniť následky klimatickej krízy.

Mladí majú obavy

Vo svojom príhovore počas konferencie to povedala prezidentka Zuzana Čaputová. V tlačovej správe o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.

„Ak v tomto zlyháme, na ďalších konferenciách budeme diskutovať už len o nezvratnej devastácii našej planéty a jej biotopov. Takémuto scenáru sa stále dá vyhnúť, zatiaľ to však vyzerá, že zlyhávame v tom, aby sme mu zabránili,“ skonštatovala hlava štátu.

Dodala, že 42 percent mladých na Slovensku má z klimatickej krízy obavy a 73 percent si myslí, že ľudstvo v starostlivosti o planétu zlyhalo.

Záväzok Európskej únie

Mladí podľa Čaputovej vedia, že planéte dochádza čas a politikom dochádzajú výhovorky. Teší ju záväzok Európskej únie znížiť do roku 2030 emisie o najmenej 55 percent ako aj to, že sa Európa do roku 2050 stane prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.

„Emisie Slovenska v porovnaní s rokom 1990 klesli o 46 percent, emisie metánu sú nižšie o viac ako o polovicu. Už teraz vyrábame 80 percent našej elektriny nízkouhlíkovo a od roku 2023 nebudeme používať uhlie na výrobu elektrickej energie. 43 percent prostriedkov z nášho plánu obnovy využijeme na podporu udržateľnej zelenej tranzície v doprave, priemysle alebo budovách,“ prisľúbila prezidentka.

Čaputová poukázala na to, že boj proti klimatickej kríze si vyžaduje globálne úsilie. „Všetci musíme prispieť svojím spravodlivým dielom – vrátane tých štátov, ktorých najvyšší predstavitelia neprišli do Glasgowa,“ vyzvala hlava štátu.