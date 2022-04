Čaputová: Svetový deň Zeme je príležitosť uvedomiť si, čo môžeme zmeniť postojmi i konkrétnymi činmi

Svetový deň Zeme vníma prezidentka SR Zuzana Čaputová ako príležitosť pre každého uvedomiť si, čo možno zmeniť svojimi postojmi i konkrétnymi činmi. Vo svojom statuse na sociálnej sieti konštatovala, že Zem nie je nezničiteľná a jej zdroje nie sú nevyčerpateľné.

Trvalé poškodzovanie Zeme

Upozornila pritom, že životné prostredie Zeme je trvalo poškodzované v globálnom aj lokálnom meradle. V tom globálnom ide o emisie, produkciu odpadu, znečisťovanie oceánov a morí a v lokálnom prejavmi bezohľadnosti k prírode ako sú výruby lesov, necitlivé zásahy do ekosystémov, či skládky a smetiská, ktoré hyzdia krajinu.

Podľa Čaputovej však každý môže prispieť k tomu, aby bola Zem – spoločný domov zdravšia a čo najmenej devastovaná.

Nový projekt prezidentskej kancelárie

Prezidentka pripomenula, že v prezidentskej kancelárii napĺňajú koncept Zelenej kancelárie s cieľom stať sa do roku 2030 prvým uhlíkovo neutrálnym úradom na Slovensku.

„Ďalším novým projektom je Prezidentská zelená pečať, ktorá motivuje k nadštandardnej obnove verejných budov. Uhlíkovú stopu kompenzujeme aj novými stromami, ktoré vysádzame spoločne s mojimi kolegami,“ priblížila.

Zároveň uviedla, že Slovensko sa hlási k spoločným cieľom Európskej únie byť do roku 2050 klimaticky neutrálne a do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 55 percent. Pomôcť by mu mali aj plánované investície z Plánu obnovy.