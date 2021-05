Ceny piliarskej guľatiny sa vyšplhali k vysokým číslam, drevári oceňujú postoj štátnych lesov

Od začiatku tohto roka sa ceny ihličnatej piliarskej guľatiny na Slovensku vyšplhali k vysokým číslam. Aktuálne štátny podnik Lesy SR tieto sortimenty predáva za 96 eur za meter kubický.

Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) preto oceňuje triezvy a prezieravý postoj nového vedenia štátneho podniku, že nebude bezhlavo zvyšovať cenu guľatiny, ale že nový cenník bude zverejňovať vždy s dostatočným predstihom pred začiatkom nového kvartálu.

Dreva je čoraz menej

Ako informoval v utorok generálny sekretár ZSD SR Peter Zemaník, od začiatku roka zvyšovali Lesy SR ceny trikrát a do takej miery, aby regionálni odberatelia a spracovatelia neboli vystavení existenčnej hrozbe.

„Disponibilného dreva je na Slovensku, aj pre zníženú ťažbu a predovšetkým pre obrovský dopyt, čoraz menej a preto je potrebné vyťaženú guľatinu efektívne a transparentne rozdeliť spracovateľom,“ vysvetľuje predseda Drevárskej sekcie ZSD SR Milan Benco s tým, že v súčasnosti nevidia dôvod na zvyšovanie cien.

Ako však podotkol, ak bude zvyšovanie avizované dostatočne včas, dokážu sa naň pripraviť. Podľa neho sa momentálne v Českej republike najkvalitnejšie ihličnaté drevo predáva za 90 eur za meter kubický.

Chcú pokračovať v dialógu

Tlak na ceny neustáva a ZSD SR má záujem pokračovať v konštruktívnom dialógu pri hľadaní optimálneho riešenia.

Ako podotkol Milan Benco, krehká rovnováha v dodávateľskom a spracovateľskom reťazci sa vytvárala desaťročia, preto nechcú, aby bola narušená zbytočnými excesmi.

„Na Slovensku potrebujeme investovať do existujúceho stabilného spracovateľského prostredia, avšak nie na zvyšovanie kapacity na spracovanie guľatiny, ale investície by sme mali smerovať do zvyšovania finalizácie produktov z reziva, ktoré naďalej vo veľkej miere vyvážame za hranice. Hoci aj v tomto prípade je potrebné rozlišovať medzi spracovaním ihličnatej a listnatej drevnej hmoty,“ dodáva Milan Benco.