Chodník korunami stromov a hneď pri ňom splašky. Stredisko tvrdí, že je v tom nevinne

Riasy v potoku, splašky a neuveriteľný zápach. Takýto pohľad sa naskytol aktivistovi Miroslavovi Porubanovi pri návšteve Bachledovej doliny. Je tam známe stredisko Bachledka ski&sun a tiež populárny chodník korunami stromov. Hneď za atrakciami, na mieste skrytom pred zrakmi turistov, však do lesa vytekala špinavá splašková voda. Fotky zverejnil na sociálnej sieti aktivista Erik Baláž (PS/Spolu).

Nie je to od nás

Prevádzkovateľ zariadení na základe zverejnených informácií prisľúbil hneď v komentári pod príspevkom, že čistička odpadových vôd (ČOV) je naozaj pokazená a poruchu odstráni dodávateľ. Čo ale zistili neskôr, ich prekvapilo.

„Ešte v ten deň 7.9.2011 o 21:00 sme oslovili majiteľa gastro zariadenia ktoré danú ČOV používa a zároveň sa stará o jej chod. Večerná obhliadka miesta potvrdila znečistenie, ale čo je zvláštne, ČOV riadne pracovala a z prepadu vytekala vyčistená číra voda. Hneď v nedeľu 8.9.2019 ráno o 7:00 sme začali s upratovaním odpadu a kontrolou ČOV, ktorá opäť nevykazovala žiadne známky poruchy. V pondelok sme situáciu konzultovali aj s dodávateľom ČOV,“ vysvetľuje pre Náš Vidiek marketingová špecialistka Bachledky Martina Múdra.

„ČOV bez problémov funguje roky, je pravdou, že nie je zabezpečená proti nepovolaným osobám napr. oplotením, ale znečistenie takého rozsahu, podľa nášho názoru nebolo možné bez mimoriadnej udalosti – poruchy alebo cudzieho úmyselného zavinenia,“ dodáva.

Prípad rieši Polícia

Aktivista Poruban sa na dané miesto vybral aj po inkriminovanom víkende, no žiadne zlepšenie si nevšimol. „Po príchode ku čističke som zistil, že cez víkend sa tam síce niečo dialo, ale v skutočnosti to bol iba zakrývací manéver. Prekopali jamu, do ktorej vsetok tento sajrajt vytekal, prehĺbili výtokovy žľab a tým sa znížila hladina v jame asi o 30 cm. Tým iba urobili to, že viac odpadu pustili do lesa, kde sa to ešte aj snažili pozakrývať nalámanymi konármi zo smrekov,“ upozorňuje ochranár na aktuálnu situáciu v statuse na sociálnej sieti.

Správca strediska však tvrdí, že čistička pracuje správne. Odpadu však neubudlo, práve naopak- ešte viac sa hromadí a zapácha.

„Naše doterajšie zistenia sú nasledovné: v mesiaci august z dôvodu rekonštrukcie VN vedenia bolo niekoľko odstávok elektrickej energie, čo teoreticky mohlo spôsobiť poruchu. O uvedených skutočnostiach sme informovali aj orgány činné v trestnom konaní,“ hovorí Martina Múdra zo strediska Bachledka ski&sun. Podotýka, že o celej záležitosti sa dozvedeli zo sociálnej siete s odstupom niekoľkých dní. „Je preto veľmi zvláštne, že autor ako aktivista to okamžite nenahlásil prevádzkovateľovi strediska, ktorý mohol okamžite zareagovať a poruchu opraviť, a tak minimalizovať škody,“ dodáva Múdra.

Podľa marketingovej špecialistky strediska v súčasnosti prebieha vyšetrovanie o možnom úmyselnom zavinení pri poškodení všeobecne prospešného zariadenia. Vyšetrovanie si všimol aj spomínaný aktivista, ktorý videl Políciu v teréne zbierať dôkazy. Pravého vinníka znečistenia preto zrejme odhalí až vyšetrovanie.