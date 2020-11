Chovatelia oviec a kôz sa dočkajú štátnej pomoci, ministerstvo im však sľúbilo viac

Chovatelia oviec a kôz dostanú ešte v tomto roku pomoc od štátu vo výške troch miliónov eur. Prostredníctvom projektu rozvoja živočíšnej výroby dostane každý chovateľ oviec a kôz, zapojený do kontroly úžitkovosti, 91 eur na dobytčiu jednotku a ostatní chovatelia 44,60 eura na dobytčiu jednotku. Informoval o tom vo štvrtok riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku (ZCHOK) Slavomír Reľovský.

Zároveň dodal, že chovatelia sú len v polovici sľúbenej podpory od agrorezortu na zachránenie odvetvia, preto veria, že štát v budúcom roku splní svoje sľuby.

Rozdiel v dotáciách

Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský pred časom chovateľom prisľúbil, že výška podpôr na dobytčiu jednotku oviec a kôz sa vyrovná výške podpory chovu dojných kráv.

Podľa chovateľov by to bolo systémové riešenie, ktoré by výrazne vyrovnalo konkurenčné podmienky chovateľov a voľba chovu druhu hospodárskych zvierat na farmách by sa neriadila len dotačnou politikou. Rozdiel podpory medzi chovom dojníc a chovom oviec dnes predstavuje až 200 eur na dobytčiu jednotku.

Ešte v tomto roku dostanú chovatelia oviec a kôz spomínanú mimoriadnu podporu v celkovej výške viac ako tri milióny eur. Táto suma síce podľa ZCHOK zďaleka nedosahuje výšku rozdielu a dorovnania platieb medzi dojnicami a ovcami, avšak oproti predchádzajúcemu obdobiu je citeľne navýšená a najmä počíta so všetkými chovateľmi oviec a kôz.

Podpory sa vyrovnajú

„Dorovnanie na úroveň dojných kráv ministerstvu neumožňuje Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020, ktorý stanovuje maximálnu výšku tejto pomoci pre sektor chovu oviec a kôz na 91 eur,“ ozrejmil Slavomír Reľovský.

Agrorezort preto prisľúbil v roku 2021 úplné vyrovnanie podpory chovu oviec a kôz s dojnicami prostredníctvom projektu rozvoja živočíšnej výroby, nakoľko v budúcom roku už obmedzujúci akčný plán nebude platný.

„Finálne a systémové riešenie ministerstva, ktoré by malo pre chov oviec znamenať stabilitu príde až v roku 2022, keď majú byť navýšené a vyrovnané platby u oviec a kôz s podporou u dojných kráv, bez neistého kompromisného riešenia,“ uzavrel riaditeľ ZCHOK.