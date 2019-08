Číňania nechcú slovenské bravčové, ale zákaz vývozu nepovažuje ministerstvo za významný

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) vzhľadom na to, že sa do Číny bravčové mäso zo Slovenska nevyváža, nepovažuje zákaz vývozu slovenských ošípaných do Číny z dôvodu afrického moru ošípaných (AMO) za významný.

Čínska legislatíva

Uviedol to v stredu pre agentúru SITA Daniel Hrežík z Odboru komunikácie a marketingu MPRV. Čína chce týmto nariadením zabrániť šíreniu AMO. Podľa predsedu Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku Andreja Imricha sa však niektorí slovenskí producenti trvanlivých výrobkov na vývoz do Číny pripravovali.

„Slovensko doposiaľ nevyvážalo bravčové mäso do Číny nakoľko naša krajina nebola schválená pre export ošípaných, bravčového mäsa a bravčových výrobkov na čínsky trh. Dôvodom aktuálneho zákazu je čínska legislatíva, ktorá stanovuje, že pokiaľ sa v danej krajine vyskytne, čo len jeden prípad AMO u domácich ošípaných alebo diviakov, krajina sa zatvára pre čínsky trh. Tak sa napr. udialo po výskyte AMO s Poľskom, pobaltskými krajinami, Českou republikou, Belgickom, Talianskom, Rumunskom a Bulharskom,“ uviedol pre agentúru SITA Daniel Hrežík.

Prijaté bezpečnostné opatrenia

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) informovala, že je v záujme všetkých chovateľov ošípaných na Slovensku, aby krajina zvládla boj s AMO.

Aktuálne potvrdenie ďalších dvoch ohnísk nákazy znásobuje podľa SPPK význam veterinármi prijatých ochranných opatrení a nutnosť ich dodržiavania v praxi. Podľa predsedu Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku (zväz je členom SPPK) Andreja Imricha sa niektorí producenti trvanlivých výrobkov na vývoz do Číny pripravovali.

„Nie sme spokojní s týmto stavom a najnovšími obmedzeniami. Je preto v záujem všetkých našich chovateľov dodržiavať prijaté bezpečnostné opatrenia veterinárov, aby sa africký mor ošípaných v žiadnom prípade nerozšíril aj do ďalších chovov. Čím skôr musíme zlikvidovať ohniská nákazy, aby sa v čo najkratšom čase Slovensko stalo tzv. čistou krajinou, teda krajinou bez výskytu afrického moru ošípaných,“ povedal Imrich.