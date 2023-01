Členstvo v Slovenskej poľovníckej komore už nemá byť od mája povinné a všetky poľovnícke organizácie si majú byť rovné

Členstvo v Slovenskej poľovníckej komore by malo byť od mája tohto roka dobrovoľné. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poľovníctve, ktorý do parlamentu predložili poslanci za hnutie OĽaNO Martin Fecko, Jozef Pročko a Karol Kučera.

Upozorňujú na to, že zákonom o poľovníctve sa zaviedol monopol Slovenskej poľovníckej komory a povinného členstva v nej pre každého poľovníka.

Znižovanie stavu premnoženej zveri

„Podľa značnej časti odbornej verejnosti a držiteľov poľovných lístkov by sa tieto kompetencie mali opäť zveriť štátu a zároveň by mali dostať priestor aj ďalšie poľovnícke organizácie,“ tvrdia poslanci za hnutie OĽaNO.

Návrhom novely zákona by sa mali poslanci Národnej rady SR zaoberať na schôdzi, ktorá sa začína 31. januára tohto roka.

Užívateľ poľovného revíru má mať povinnosť v spolupráci s okresným úradom značne znižovať stav premnoženej zveri.

Sankciou za nedodržanie tejto povinnosti môže byť vypovedanie zmluvy okresným úradom a povinnosť nahradiť škody vzniknuté užívateľovi poľnohospodárskej pôdy.

Vytváranie podmienok pre lov

V oblastiach s premnoženým stavom zveri bude užívateľ poľovného pozemku povinný vytvárať také podmienky, aby bolo možné efektívne znižovať stav zveri.

„Zabezpečí, aby poľovná zver nemala vytvorené podmienky na likvidáciu poľnohospodárskych plodín a bude vytvárať ďalšie podmienky pre efektívny lov zveri,“ uviedli predkladatelia návrhu novely zákona.

Keďže členstvo v komore má byť dobrovoľné, poľovné lístky má vydávať, predlžovať platnosť a odnímať okresný úrad. Všetky poľovnícke organizácie sú si podľa navrhovanej novely zákona rovné, teda majú rovnaké práva a povinnosti.

Súčasný zákon nezaberá

Súčasné znenie zákona o poľovníctve podľa poslancov za hnutie OĽaNO nevedie k potrebnej úprave fungovania Slovenskej poľovníckej komory, k znižovaniu početných stavov raticovej zveri a ani nezabránilo vzniku obrovských škôd v poľnohospodárstve a významnému poškodzovaniu lesných porastov zverou.

Zákon v súčasnosti tiež neobsahuje dostatočné nástroje na efektívny boj s veterinárnymi ochoreniami, akým je aktuálne africký mor ošípaných u diviačej zveri.