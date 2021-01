Čo patrí do kuchynského odpadu? Slováci nesprávne vyhadzujú tekuté potraviny či obaly od jedál

Do kuchynského odpadu patria aj zvyšky izbových rastlín či kávová usadenina. V tlačovej správe to uviedol Tomáš Halán z Odboru komunikácie spoločnosti JRK Slovensko. Medzi potraviny, ktoré môžu obyvatelia vyhadzovať do kuchynského odpadu, patria menšie kosti zvierat, mäsové výrobky, syry, škrupiny z vajec, zvyšky ovocia a zeleniny, vareného jedla či pečivo.

Olej nie je kuchynským odpadom

Za kuchynský odpad sú pritom považované aj vrecúškové či sypané čaje.

Do kuchynského odpadu by ľudia rozhodne nemali vhadzovať potraviny v obaloch, príliš tekuté potraviny ako napríklad mlieko či polievky. Za kuchynský odpad sa nepovažuje ani zvierací trus, mŕtve telá zvierat či veľké zvieracie kosti. Do kuchynského odpadu nepatria ani oleje.

Zamiešané plastové vrecká

„Najmä na začiatku fungovania systému sme vo viacerých obciach našli v nádobách aj tekutý bioodpad či jednorazové obaly od jedál. Alebo ľudia do nich síce vyhodili kuchynský odpad, ale ten bol zabalený v plastovom vrecku. Tieto položky rozhodne nepatria do bioodpadu,“ povedala Martina Gaislová, odborníčka na komunálny odpad z portálu menejodpadu.sk.

Triedený zber kuchynského odpadu je na Slovensku povinný od 1. januára 2021, hoci nie všetky lokality Slovenska už majú vybudovanú potrebnú infraštruktúru. Výnimky majú iba Bratislava a Košice, ktoré majú svoje spaľovne odpadu. Triedený zber kuchynského odpadu bude v oboch mestách povinný od 1.januára 2023.