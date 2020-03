Coop Jednota Krupina mení otváracie hodiny, družstvo zaviedlo špeciálne bezpečnostné opatrenia

Regionálne spotrebné družstvo COOP Jednota Krupina zaviedlo špeciálne bezpečnostné opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Ako agentúru SITA informovala vedúca odboru marketingu spoločnosti Dominika Vahančíková, zdravie zamestnancov aj zákazníkov chránia mimoriadnymi otváracími hodinami a ďalšími postupmi, ktoré určuje prijatý krízový plán. Aktuálne družstvo zavádza ochranný systém pre pokladníčky v predajniach formou ochranných plexiskiel na pokladničných pultoch.

„Záleží nám na bezpečí našich pokladníčok aj zákazníkov, a tak sme s montážou na vybraných predajniach začali už 19. marca. Do konca týždňa budú plexisklá namontované na 25 predajniach s najväčšou frekvenciou zákazníkov,“ uviedol predseda predstavenstva COOP Jednota Krupina Jozef Vahančík.

Zamestnanci prechádzajú náročnou skúškou

Zamestnanci pravidelne dezinfikujú podlahy, zariadenie, nákupné vozíky či košíky a kľučky, s ktorými zákazníci prichádzajú do bezprostredného kontaktu.

Družstvo zaviedlo prostredníctvom dodávateľských firiem aj profesionálnu dezinfekciu, ktorú už vykonali v troch predajniach a bude pokračovať postupne na všetkých 160 prevádzkach. Spoločnosť všetkým zamestnancom poskytla vitamínový a antibakteriálny balíček a ochranné rúška.

Od 16. marca až do odvolania boli upravené otváracie hodiny vo všetkých predajniach. Počas pracovného týždňa sú predajne otvorené v skrátenom režime, supermarkety najdlhšie do 17:30 až 18:00 a predajne potravín najdlhšie do 16:30 až 17:00, podľa lokality a veľkosti predajne. V sobotu sú supermarkety otvorené do 12:00 a predajne potravín najdlhšie do 11:00. V nedeľu sú všetky predajne zatvorené.

„Naši zamestnanci prechádzajú náročnou skúškou, na ktorú sa nebolo možné pripraviť. Za ich tvrdú prácu a obetavosť im veľmi ďakujeme. Zásobovanie obyvateľov potravinami v mimoriadnej situácii je našou profesionálnou aj ľudskou povinnosťou a prostredníctvom skrátených otváracích hodín zabezpečíme našim zamestnancom potrebný oddych v tomto náročnom období,“ konštatoval Vahančík.

Rúška im ušili dobrovoľníčky

Všetci zamestnanci používajú pri práci ochranné rukavice, aby sa chránili pred prenosom nákazy. Z dôvodu nedostatku ochranných rúšok či respirátorov na trhu bola nutná improvizácia. Počas jedného víkendu ušili miestne krajčírky a dobrovoľníčky ochranné rúška pre všetkých 1 065 zamestnancov družstva.

Po distribúcii rúšok na predajne začali v predajniach od zákazníkov vyžadovať počas nakupovania ochranu tváre prostredníctvom rúška alebo inej alternatívy. Zároveň sú zákazníci upozorňovaní, aby dodržiavali odstup a pri nákupe využívali jednorazové rukavice.

COOP Jednota Krupina, SD je najväčšie regionálne spotrebné družstvo, ktoré prevádzkuje 160 predajní v 12 okresoch Slovenska. Predajne sú situované najmä na strednom Slovensku, od malých obcí s pár stovkami obyvateľov, až po krajské mesto Banská Bystrica.