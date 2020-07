Deti môžu v projekte Earth Speakr požičiať svoj hlas banánovej šupke a vyjadriť sa k budúcnosti Zeme

V stredu 1.júla oficiálne štartuje projekt Earth Speakr, nové interaktívne dielo islandsko-dánskeho umelca a aktivistu Olafura Eliassona, ktoré vyzýva deti na celom kontinente, aby spoločne vytvorili hovorením o budúcnosti našej planéty svoje vlastné umelecké diela.

Projekt zároveň apeluje na dospelých, politikov a globálnych lídrov, aby si vypočuli posolstvá tých, ktorým patrí budúcnosť. Earth Speakr pracuje s rozšírenou realitou, zahŕňa bezplatnú aplikáciu, webovú stránku www.eartspeakr.art dostupnú v 24 úradných jazykoch Európskej únie, fyzické prezentácie a ďalšie aktivity.

V aplikácii Earth Speakr, ktorá bude k dispozícii na stiahnutie počas nasledujúcich šiestich mesiacov, môžu užívatelia animovať svoje posolstvo pomocou hravej interaktívnej technológie.

Projekt zložený výlučne z myšlienok a vízií detí

Deti a mladí ľudia pod vekovou hranicou pre volebné právo sa môžu zapojiť tým, že svoj hlas prepožičajú čomukoľvek z okolitého prostredia – stromu, banánovej šupke, oblohe či ulici a budú hovoriť za svoje blízke okolie a za planétu. Ich kreatívne správy budú zverejnené na www.earthspeakr.art a vďaka aplikácii s rozšírenou realitou ich budú môcť vidieť a zažiť aj ostatní.

„Earth Speakr je kolektívne umelecké dielo, ktoré nabáda deti, aby sa stali umelcami. To, akým dielom sa Earth Speakr stane, totiž záleží na tvorivosti a fantázii Earth Speakrov, keďže sa skladá z ich myšlienok a vízií, obáv aj nádejí. To, čo vytvárajú, môže byť hravé a rozmarné, vážne aj poetické. Neexistuje tu správne alebo nesprávne, je to jednoduché a zapojiť sa môže každý. Earth Speakr vyzýva deti, aby hovorili od srdca to, čo si myslia a prispeli tak k formovaniu nášho sveta a planéty dnes i v budúcnosti,“ priblížil Eliasson.

Digitálne umelecké dielo

„Od detí očakávame, že budú v škole pozorné a budú dodržiavať pravidlá. Teraz je však rad na nás dospelých, aby sme počúvali mladé generácie. V Earth Speakr dáva Olafur Eliasson deťom jedinečnú príležitosť prísť s tvorivými myšlienkami a nápadmi, ktoré by mohli mať potenciál prispieť k lepšej budúcnosti všetkých Európanov. Vďaka hlasovým nahrávkam prineseným do centra tvorby európskej politiky dá Earth Speakr mladým ľuďom silný hlas, ktorý by sme v záujme našej spoločnej budúcnosti mali pozorne počúvať,“ vyjadril sa minister zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko Heiko Maas.

Aby Eliasson a jeho štúdio zapojili do projektu čo najviac ľudí, vyvinuli v spolupráci s rozsiahlym tímom výskumných pracovníkov, odborníkov a detí primárne digitálne umelecké dielo.

Dospelí môžu zároveň vytvorením takzvaných zbierok správ v rozšírenej realite „Loud Speakrs“ na stránke projektu dokázať, že správy naozaj počúvajú. Zbierky môžu umiestniť kamkoľvek na virtuálnej mape (na verejných námestiach, v parkoch, nad administratívnymi budovami) s cieľom povzbudiť druhých, aby načúvali tiež. Odkazy Earth Speakr už vysielajú v Bruseli v budove Justus Lipsius a v Europa Building, v Európskom parlamente v Bruseli aj v Štrasburgu a v Berlíne na budove Lichthof, v ktorej sídli Spolkové ministerstvo zahraničných vecí.

Dielo je súčasťou nemeckého predsedníctva Rady EÚ

„Život na Zemi je spolužitie ľudí, zvierat, rastlín a ekosystémov. Musíme pochopiť a predovšetkým akceptovať toto spolužitie a podnikať správne kroky na jeho podporu. V dnešných diskusiách o klimatickej politike je nevyhnutné, aby bolo počuť názory a nápady budúcej generácie hlasno a jasne, pretože práve mladí budú žiť v budúcnosti, ktorú dnes formujeme. Moje dielo Earth Speakr vyzýva deti, aby sa vyjadrili ku klíme – či už s obavami alebo s nádejami. Vďaka aplikácii tak môžu spraviť v domácom prostredí, prostredníctvom čohokoľvek v ich okolí. Naše umelecké dielo spája ich hlasy a zosilňuje odkaz, ktorý chcú povedať. My, dospelí, politici a všetci kompetentní potrebujeme počuť tvorivé odkazy detí a brať ich vážne,“ zdôraznil Eliasson.

Dielo tvorí ústrednú časť kultúrneho programu pri príležitosti nemeckého predsedníctva v Rade EÚ v roku 2020. Vzniklo v spolupráci s Goetheho inštitútom a zafinancovalo ho Spolkové ministerstvo zahraničných vecí.

Projekt pomohol spojiť múzeá i knižnice

Bezplatná aplikácia, ktorej cieľom je podporiť komunikáciu a spoluprácu ľudí všetkých vekových kategórií v téme klimatických zmien a budúcnosti planéty, je dostupná na celom svete. Projekt navyše uzatvára partnerstvá s múzeami, knižnicami a vzdelávacími inštitúciami s cieľom vystavovať umelecké diela online či fyzicky, a to kedykoľvek a kdekoľvek to len bude možné.

Detské správy sa na virtuálnej mape Earth Speakr budú objavovať od dnešného dňa, hlasných speakrov si záujemcovia a záujemkyne môžu prezerať v rozšírenej realite na významných miestach v rámci celej Európskej únie. Agentúru SITA o tom informoval Juraj Vedej zo spoločnosti Chapter 4 Slovakia.