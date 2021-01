Do kritickej infraštruktúry po novom pribudne aj pôdohospodárstvo, rozhodol parlament

Pôdohospodárstvo pribudne medzi sektory kritickej infraštruktúry a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR medzi orgány štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry.

Poslanci totiž vo štvrtok schválili pozmeňujúci návrh k vládnej novele zákona v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

Zásobovanie obyvateľstva

Legislatívnu zmenu navrhli niektorí poslanci Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, konkrétne Jaroslav Karahuta (Sme rodina), Jarmila Halgašová, Anna Zemanová (obe SaS) a Jaromír Šíbl (OĽaNO).

V koncepcii kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike je kritická infraštruktúra definovaná ako tá časť národnej infraštruktúry, ktorej zničenie alebo znefunkčnenie v dôsledku pôsobenia rizikového faktora spôsobí ohrozenie alebo narušenie politického a hospodárskeho chodu štátu alebo ohrozenie života a zdravia obyvateľstva.

Preto je cieľom chrániť prvky, ktoré sú do kritickej infraštruktúry zaradené.

„Doplnenie sektora pôdohospodárstva medzi sektory kritickej infraštruktúry bolo potrebné schváliť preto, lebo poľnohospodárska produkcia a produkcia potravín a s tým spojené zásobovanie obyvateľstva zohráva kľúčovú úlohu na úseku hospodárskej a sociálnej funkcie štátu,“ ozrejmili predkladatelia.

Komora víta schválenú zmenu

Rezortu pôdohospodárstva sa schválením pozmeňujúceho návrhu ako ústrednému orgánu pre tento sektor prechodnými ustanoveniami určili lehoty na predloženie návrhu sektorových kritérií (do 30. apríla 2021), návrhu na určenie prvku a jeho zaradenie do sektoru pôdohospodárstva (do 31. augusta 2021) a analýzy rizík sektora Ministerstvu vnútra SR (do 31. októbra 2021).

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa už v pondelok vyjadrila, že víta tento vo štvrtok schválený návrh.

SPPK túto zmenu plne podporila, pretože v prípade pôdohospodárstva ide o profesie, bez ktorých nie je možné zabezpečiť chod štátu, obzvlášť v kritických situáciách. Konštatovala to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.