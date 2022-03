Do roku 2025 bude nedostatkom vody trpieť polovica populácie. Ako ňou neplytvať, riešia už aj žiaci základných škôl

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpokladá, že do roku 2025 bude až polovica populácie trpieť nedostatkom vody. Pripomenulo to občianske združenie Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica v súvislosti s utorňajším Svetovým dňom vody, ktorý vyhlásila WHO v roku 1992. V tlačovej správe o tom informovala komunikačná manažérka CEEV Živica Eva Sládková.

Treba konať

„O vode sa, samozrejme, učia deti asi na všetkých typoch škôl a z rôznych uhlov pohľadu, no podľa mňa je dôležitá prax. A hlavne, nestačí o problémoch s jej nedostatkom hovoriť len raz za rok, počas Svetového dňa vody,“ povedala manažérka programu CEEV Živica Zelená škola Zuzana Gallayová.

Školy zapojené do programu podnikajú konkrétne kroky na ochranu vody. „Pátrajú napríklad po tom, koľko vody sa na škole spotrebuje a ako sa s ňou hospodári. Na základe tohto skúmania si stanovia, čo chcú zmeniť – povedzme znížiť množstvo spotrebovanej vody o 15 percent. K tomu potom robia konkrétne kroky – škola vymení batérie alebo toalety za úspornejšie a podobne,“ dodala Gallayová.

Enviromentálne projekty na školách

Viac ako 250 škôl, ktoré sú zapojené do programu Zelená škola zaviedlo environmentálne projekty, viaceré súvisiace s ochranou vody.

Napríklad zadržiavajú vodu do sudov, aby ňou mohli polievať v čase sucha, budujú dažďové záhrady, prípadne kosia inak, aby zlepšili mikroklímu.

Materská škola V. Clementisa v Prievidzi napríklad zavádza environmentálne čistenie, aby znížila množstvo chemikálií vypúšťané do vody.