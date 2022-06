Dobrá správa pre domácnosti, ceny olejov by sa mali už čoskoro stabilizovať

Cena oleja by sa zvyšovať nemala, skôr sa stabilizuje. Bude to však závisieť od vývoja situácie vo svete. Pre portál nasvidiek.sk to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Palma Martin Varga.

Nedostatok oleja tlačí ceny nahor

„Cenu oleja začala ovplyvňovať covidová situácia. Tým vznikli aj zvýšené náklady na logistiku či prepravu. Kým olej spadal do tých lacnejších kategórií, postupne sa jeho cena začala zvyšovať. To, čo sa udialo od februára, a teda že vznikol nedostatok oleja v niektorých štátoch, tým vznikol dopyt,“ tvrdí Varga.