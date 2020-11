Domáca produkcia mlieka sa môže výrazne zhoršiť, spôsobila to vyhláška Budajovho ministerstva

Investičný dlh slovenskej prvovýroby mlieka je podľa producentov obrovský. Upozorňujú, že namiesto podpory efektívnosti výroby prichádzajú ďalšie návrhy, ktoré môžu ešte výrazne zhoršiť situáciu v domácej produkcii surového kravského mlieka.

V iných krajinách takú povinnosť nemajú

Tým ďalším by sa v najbližšej dobe mala stať aj nová povinnosť, ktorú plánuje zaviesť ministerstvo životného prostredia prostredníctvom novely vyhlášky o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami. Podľa nej by malo byť povinné prestrešenie hnojísk.

To so sebou prinesie podľa prvovýrobcov ďalšie náklady, na ktoré nemajú peniaze. Konštatoval to vo štvrtok Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM).

„Je viac než jasné, že ak by uvedená vyhláška vstúpila do platnosti, zlikvidovala by aj tých posledných prvovýrobcov mlieka. Ide pritom o povinnosť, ktorú nemajú chovatelia v iných krajinách EÚ. Ide o krok, ktorý chce vláda SR spraviť nad rámec európskej legislatívy. Je to tiež ďalší krok, ktorý stavia slovenských prvovýrobcov mlieka do nevýhody oproti zahraničným chovateľom. Naše straty sa tak oproti nim ešte prehĺbia, čím sa zhorší aj naša konkurencieschopnosť oproti zahraničnému mlieku,“ vysvetlil predseda SZPM Alexander Pastorek.

Potrebné investície

Podľa analýzy SZPM, dosahuje potreba investícií na zabezpečenie konkurencieschopnosti slovenského sektoru prvovýroby mlieka objem zhruba 300 miliónov eur. Tieto prostriedky by pokryli náklady na ustajňovacie priestory, objekty pre dojacie technológie, vybavenie dojární, kŕmne technológie či stavby na skladovanie krmív a krmovín.

„Chovatelia hovädzieho dobytka peniaze v minulých rokoch na modernizáciu maštalí a technológií nemali, a bohužiaľ, nemajú ich dodnes. Treba pripomenúť, že medzi rokmi 2014 a 2020 sme sa dočkali len jedinej výzvy na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov z európskych zdrojov,“ uviedol Pastorek.

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka preto žiada vládu, aby namiesto hádzania polien pod nohy slovenských chovateľov podala pomocnú ruku aj v podobe možnosti čerpať peniaze na investície do infraštruktúry. Takáto výzva je medzi chovateľmi očakávaná.

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka preto verí, že sa pri jej vyhlásení nezabudne ani na chovateľov dojníc, ktorí aj v období pandémie za dodržania prísnych hygienických podmienok produkujú mlieko, ktoré sa spracováva hlavne pre spotrebiteľov slovenského trhu.