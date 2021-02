Dopekané pečivo ťahá za kratší koniec, aj tak je stále vyhľadávané

Dopekané pečivo síce ťahá v porovnaní s čerstvým za kratší koniec, no aj tak sa stále teší obľube u obchodníkov. Tí ho vyhľadávajú najmä pre to, že dokáže pokryť dopyt zákazníkov hlavne vo večerných hodinách. U domácich pekárov sú „dopekance“ tŕňom v oku.

Vyčítajú im dlhú dobu trvanlivosti v zmrazenej podobe, vyšší počet pomocných látok, extrémny teplotný šok, či riziko nesprávnej manipulácie. Zároveň však priznávajú, že pri použití rovnakých surovín by výživová hodnota čerstvého aj dopekaného pečiva mala byť rovnaká.

„Rozdiel môže byť v obsiahnutej vode vo výrobku. Preto sa do mrazených zvyknú pridávať pri miesení aditívne zlepšujúce látky, ktoré bránia jej vyparovaniu,“ povedal pre portál NášVidiek.sk výkonný riaditeľ Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milan Lapšanský.

Vydrží roky

Domáci pekári hovoria, že dopekané pečivo vydrží v zmrazenej podobe šesť mesiacov až dva roky. Závisí to od technologických postupov a skladovacej teploty, ktorá by mala byť minimálne – 18 C.

Čerstvé pečivo a chlieb sa od zamiesenia cesta, spracovania a upečenia musia dostať k zákazníkovi do 12, respektíve 24 hodín. „Rizikom u mrazeného pečiva je možný neodborný proces rozmrazovania a dopekania, ako aj nedodržanie základnej hygieny pri dopekaní na predajni,“ argumentuje Lapšanský.

Dodáva, že pri nedostatočnom rozmrazení sa výrobok nemusí tiež dostatočne dopiecť. Upozorňuje, že ak sa pečivo neodborne rozmrazí a v určenom čase nedopečie podľa technologického procesu, môžu v ňom nastať nežiadúce mikrobiologické zmeny.