Dovolenkovať na Slovensku sa stále oplatí. Asociácia rodinám radí, ako ušetria nemalé finančné prostriedky

Inflácia zasiahla aj ubytovacie a stravovacie zariadenia v cestovnom ruchu. Výrazné zdražovanie energií, potravín i ďalších vstupov spôsobilo, že zamestnávatelia v sektore HoReCa sú nútení rastúce náklady premietať i do konečných cien tovarov a služieb.

Ceny sú vraj prijateľné

Hotelieri a majitelia gastro prevádzok združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) upozorňujú, že dovolenka na Slovensku sa i napriek tomu stále oplatí – včasné rezervácie, výhodné balíky služieb a uplatnenie rekreačných poukazov môžu domácnostiam ušetriť stovky eur. Asociácia o tom informovala vo štvrtok v tlačovej správe.

Ceny energií v mnohých prípadoch vzrástli až dvoj či trojnásobne, situáciu navyše komplikuje aj tlak na zvyšovanie miezd.

„Neznamená to však, že by ceny počas leta rástli skokovo. Práve naopak, majitelia ubytovacích zariadení a gastro prevádzok majú snahu udržať ceny na prijateľných úrovniach, a preto sa snažia upraviť svoju obchodnú stratégiu tak, aby ľudia pocítili zdražovanie čo možno najmenej. Úplne sa to však z dlhodobého hľadiska eliminovať nedá,“ uviedol prezident AHRS Marek Harbuľák.

Aj napriek tomu tohtoročná dovolenka doma podľa hotelierov môže mnohým Slovákom ušetriť značnú časť nákladov. Odpadajú náklady na cestovanie, ktoré taktiež výrazne zdraželo, ušetriť dá aj v ďalších oblastiach.

Rekreačné poukazy

Jednou z efektívnych možností je uplatnenie rekreačného poukazu. „Príspevok môže získať napríklad rodič zamestnaný minimálne dva roky vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov. Maximálna výška príspevku je pritom 275 eur, čo znamená, že napríklad štvorčlenná rodina môže takýmto spôsobom refundovať náklady až do výšky 550 eur,“ priblížil Harbuľák.

Aj napriek miernemu rastu nákladov tak podľa neho ide pri týždennom pobyte o výraznú úsporu. Ubytovacie zariadenia majú napriek vrcholiacej letnej dovolenkovej sezóny stále dostatok voľných kapacít.

Slabá tohtoročná sezóna

V porovnaní s minulým rokom zatiaľ v hoteloch a penziónoch dovolenkuje menej Slovákov a počet zahraničných turistov z okolitých krajín vrátane Česka a Poľska nedosahuje počty z obdobia pred pandémiou. Dôsledné plánovanie dovolenky podľa prezidenta AHRS môže domácnostiam priniesť ďalšiu úsporu nákladov.

„Ľuďom odporúčame, aby si rezervovali služby s predstihom. Tí, ktorí si napríklad v tomto roku zakúpili ubytovanie v predstihu, mali garantované výhodnejšie ceny, ktoré ešte nezohľadňovali aktuálnu situáciu v spojitosti s infláciou a zdražovaním. Zároveň platí, že rezervovať komplexný balík služieb sa cenovo mnohokrát oplatí viac než rezervácia jednotlivých služieb osobitne,“ dodal Harbuľák.