Dovoz brikiet, peliet a iných foriem palivového dreva na Slovensko poklesol

Energetická kríza vyvolaná útokom Ruska na Ukrajinu podnietila dopyt spotrebiteľov po dreve na kúrenie. V snahe zmierniť rast nákladov na energie sa domácnosti snažia predzásobiť drevom aj na viac sezón dopredu, nielen na jednu-dve zimy ako doposiaľ.

Dopyt po dreve ako zdroji energie sa zvýšil v celej Európe. Kým slovenskí exportéri brikiet, peliet či surových alebo zvyškových foriem palivového dreva zlepšili svoje vývozné pozície, dovozcovia tohto sortimentu zaznamenali výpadok.

Výpadok 50-tisíc ton palivového dreva z dovozu

Za prvých sedem mesiacov tohto roka sa na Slovensko doviezlo podľa Eurostatu takmer o 50-tisíc ton menej palivového dreva ako vlani.

Kým minulý rok do júla dovozcovia priviezli 189-tisíc ton, za to isté obdobie v tomto roku to bolo 139-tisíc ton.

Štatistici zahŕňajú pod pojem palivové drevo aj energonosiče ako brikety a pelety, nielen surové drevo vo forme polien, klátov, viazaníc či zbytky z výroby, rezania alebo zvyšného odpadu z dreva.

Domáce zdroje dreva na kúrenie by mali byť dostatočné

Agrorezort reaguje, že pri palivovom dreve najnižšej kvality, ktoré je určené na kúrenie, je potrebné spoliehať sa predovšetkým na domáce zdroje. Tie by mali byť podľa agrorezortu dostatočné.

„V prípade nutnosti je možné predávať aj sortimenty vyššej kvality, napríklad vlákninové drevo určené pre celulózku, prípadne aj piliarsku guľatinu ako palivové drevo,“ spresňuje ministerstvo pôdohospodárstva.

Dodáva, že to závisí od konkrétnej situácie a dopytu v danej lokalite.

Dovoz českého palivového dreva sa prepadol

Z dovozových pozícií sa podľa údajov Eurostatu najvýraznejšie stiahli českí dodávatelia. Objem dovezený z Česka na Slovensko sa prepadol o 38-tisíc ton medziročne. O ďalších takmer 9-tisíc ton poklesli zásielky z Nemecka.

Česko a Nemecko obmedzili zasielané dodávky nielen na Slovensko. Na prelome apríla a mája utlmili export palivového dreva v úhrne všetkým obchodným partnerom. Podobne postupovali aj Rakúsko či Lotyšsko.

Dovoz palivového dreva z Ukrajiny poklesol o 5-tisíc ton

Výpadok dreva ukrajinského pôvodu predstavoval 5-tisíc ton. Celkový výpadok dovozu palivového dreva nenahradili ani vyššie dodávky z Poľska o 7-tisíc ton a Maďarska o 2-tisíc ton.

Na slovenskom trhu je viac lacnejšieho sortimentu

Zmena štruktúry dodávateľov s ich sortimentnou skladbou znamená, že na slovenskom trhu je viac lacnejšieho sortimentu z Poľska a Maďarska. V porovnaní s vlaňajškom sa v dovozoch oveľa zriedkavejšie vyskytli české produkty, ktoré sú drahšie. Najdrahšia tona palivového dreva na slovenskom trhu pochádza zo Španielska či Belgicka.

Najviac palivového dreva je z Poľska

Najviac, 44 percent palivového dreva z tohtoročného dovozu na Slovensko, prišlo z Poľska. Pritom nemuselo ísť len o drevo poľského pôvodu.

Dôležitosť Poľska ako dodávateľa v tomto segmente z roka na rok rastie. Poľsko tak vytlačilo z dovozových pozícií české drevo. Dovoz z Česka významne poklesol. Objem v tonách sa za prvých sedem mesiacov tohto roka znížil o 71 % medziročne.

Z Česka aktuálne pochádza 11 percent dovezeného palivového dreva. Ďalších 17 percent je z Ukrajiny.

V období platných sankcií Slovensko zaznamenalo dovozy aj z Ruska

Od vlaňajšieho leta až do vojny na Ukrajine Slovensko dovážalo 4 percentá palivového dreva z Ruska. V apríli a máji 2022 ruský dovoz nebol zaznamenaný. Opätovne sa obnovil v menších množstvách v júni a júli, teda v období zakázaného dovozu dreva z Ruska do EÚ.

„Drevo, vrátane palivového dreva, patrí pod položky, na ktoré sa vzťahuje zákaz dovozu a nákupu z Ruska do EÚ. Tento zákaz bol zavedený v rámci sankcií EÚ v súvislosti s vojenskou aktivitou Ruska voči Ukrajine a vychádza z nariadenia Rady EÚ,“ potvrdilo ministerstvo pôdohospodárstva a dodalo, že v nariadení sú špecifikované aj výnimky zo zákazu. Výnimka platí napríklad pre kontrakty podpísané pred 9. aprílom 2022.

„Je pravdepodobné, že spomínané dovozy palivového dreva boli uskutočnené na základe týchto výnimiek,“ uviedol rezort. Zároveň upozornil, že v súčasnosti platí zákaz exportu rôznych sortimentov dreva z Ruska do EÚ, pričom zákaz vydalo samotné Rusko.