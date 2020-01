DPH na potraviny klesla, stále však patrí k najvyšším v Európskej Únii

Rok 2020 okrem iného priniesol nižšiu daň na zdravé potraviny. Rátajú sa sem mliečne výrobky (aj keď nie všetky), vybraná zelenina a ovocie, ale aj niektoré pečivo.

Druhé zníženie

Sadzba DPH na potraviny sa na Slovensku znižovala pred štyrmi rokmi, pred voľbami v roku 2016. Dovtedy sme sa ako štát mohli „pochváliť“ jednou z najvyšších daní z potravín. Vyššiu mali už len Litva a Lotyšsko (po 21 percent, dnes je znížená), mimo EÚ to bolo Dánsko, ktoré má aj dnes jednotnú daň 25 percent na všetko.

Vtedy to štátny rozpočet pocítil zhruba 80 miliónmi eur. Ďalšie zníženie dane z pridanej hodnoty by mala štátna kasa pocítiť o niečo menej- výpadkom v odhadovanej výške 65 miliónov eur. Po znížení DPH v roku 2016 sa efekt opatrenia krátkodobo prejavil aj v inflácii. Netrvalo to však dlho. Dnes sú ceny dorovnané a efekt zníženia DPH sa už stratil.

Znížená daň na potraviny nie je v Európe nič výnimočné. Väčšinou však ide o úplne všetky potraviny, nie vybraný zoznam. Veľa krajín uplatňuje nižšiu daň na základné potraviny. Nižšia daň na vybrané druhy potravín je skôr výnimkou ako pravidlom. Okrem Slovenska sa totiž uplatňuje len v Írsku, kde platí nulová daň za chlieb, mlieko, čaj a kávu.

Stále zaostávame

Slovensko tak bolo jednou z posledných krajín v EÚ, ktoré zaviedlo znížnú daň z pridanej hodnoty na potraviny. Sadzba 10 percent však nepatrí medzi najnižšie. Práve naopak, v porovnaní s ostatnými štátmi ešte máme rezervy. Vyššiu DPH na potraviny má iba Fínsko (14%), Maďarsko (18%), Grécko (13%), Švédsko a Litva (po 12%).

Rovnakú, teda desaťpercentnú sadzbu má susedné Rakúsko. Nižšia DPH tam platí na základné potraviny. V Srbsku sa desaťpercentná sadzba uplatňuje na všetky potraviny bez výnimky.

Ostatné štáty majú nižšiu sadzbu DPH. Za všetky spomeňme susedné Poľsko, ktoré uplatňuje sadzbu 5 % na všetko jedlo a nápoje. Chorváti a obyvatelia Spojeného kráľovstva dokonca nemusia DPH na potraviny platiť vôbec.

Prehľad sadzieb DPH na potraviny v EÚ nájdete v tabuľke nižšie.

*platí na základné potraviny

*platí na vybrané potraviny