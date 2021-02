EÚ vo veľkom obchoduje so živými zvieratami, aktivisti bijú na poplach. Slovensko chce pomôcť

Európska únia je zodpovedná za približne 80 percent globálneho obchodu so živými hospodárskymi zvieratami. Podľa údajov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v roku 2019 prešlo hranicami 1,8 miliardy živých kurčiat, ošípaných, oviec, kôz a dobytka.

Tri štvrtiny prípadov pochádza práve z EÚ. „Veľká časť cezhraničného pohybu živých zvierat sa uskutočňuje práve v EÚ,“ povedala zástupkyňa FAO Anne Mottet.

Noviny The Guardian vlani uviedli, že celosvetový trh so živými zvieratami ročne predstavuje viac ako 20 miliárd dolárov. Za uplynulých 50 rokov sa pritom zväčšil štvornásobne.

Zlé podmienky prevozu

Nedostatočná regulácia so sebou prináša riziko, že zvieratá na cestách do cieľa trpia. Aktuálna správa organizácie Eurogroup for Animals uvádza, že zvieratá sú vystavené stresu počas nakládky, vykládky, takisto zraneniam, hladu, smädu a vyčerpaniu.

Zdôraznili tiež nižšie štandardy týkajúce sa zabíjania zvierat a vyššie riziko prenosu ochorení počas prevozu.

Ochranári požadujú reformy týkajúce sa skrátenia času prevozu. Uprednostňujú tiež obchodovanie so samotným mäsom. Podľa nich nedáva zmysel ani spôsob prevážania zvierat.

„Niektoré sú veľmi malé, iné zas veľké. Nemôžete pridať kurčatá ku kravám. Napríklad 95 percent z 1,8 miliardy prevezených zvierat sú kurčatá, pričom dobytok predstavuje menej ako jedno percento,“ uviedla Mottet.

Zle nastavený mechanizmus

Jedným z hlavných dôvodov, prečo európske krajiny prevážajú živé zvieratá, je fakt, že sa jednotlivé štáty špecializujú na produkciu konkrétnych výrobkov, často určených na export.

Informovala o tom Ditte Erichsen, veterinárka z Animal Protection Denmark, podľa ktorej je Dánsko najväčším svetovým vývozcom ošípaných. Objasnila, že často pošlú aj na vyše osemhodinové cesty malé prasiatka staré tri mesiace.

Eurogroup for Animals uvádza, že v roku 2019 Dánsko exportovalo 15,7 milióna ošípaných. „Toto je výsledok tendencie, ktorú sme zaregistrovali za uplynulú dekádu. Produkcia sa dostala na takú úroveň, že v jednej krajine sa prasiatka narodia, v inej ich vykrmujú a v ďalšej zase zabijú,“ objasnila Erichsen.

Ošípaným najviac škodí tepelný stres, pretože by sa nemali potiť. Hrozí im aj udusenie v dôsledku nedostatočného priestoru, hlad, smäd a málo miesta na odpočinok.

Vplyv ekonomiky

Predstaviteľka švajčiarsko-nemeckej neziskovej organizácie AWF-TSB Iris Baumgärtner povedala, že Nemecko sa špecializuje na vyliahnuté kurčatá. V roku 2019 vyviezlo v rámci EÚ 312 miliónov kusov hydiny, pritom takmer 100 miliónov z nich malo hmotnosť menšiu ako 185 gramov.

Takéto počínanie označila za šialený výsledok globalizácie a špecializácie.

Rumunský aktivista a riaditeľ organizácie Animals International pre Európu Gabriel Paun upozornil, že prevoz živých zvierat súvisí aj s európskymi dotáciami. „Na Blízkom východe a v severnej Afrike uprednostňujú ich miestne ovčie mäso. Rumunské mäso je veľmi lacné a z časti za to môžu európske dotácie,“ povedal.

Očakáva, že dáta za rok 2020 preukážu, že do Saudskej Arábie vyviezli približne tri milióny rumunských oviec. Samotný transport je lacný, za kus platia približne 25 dolárov. V prípade väčších lodí aj menej.

Rumunsko nedávno čelilo obvineniam v súvislosti s informovaním o vyšetrovaní potopenia lode, pri ktorom sa v novembri 2019 utopilo viac ako 14-tisíc oviec.