Eurokomisia podporí sektory zasiahnuté pandémiou. Pomoci sa dočkajú vinohradníctvo, ovocinárstvo a zeleninárstvo

Európska komisia (EK) tento týždeň prijala podporné opatrenia pre sektor vinohradníctva a vinárstva a sektor ovocia a zeleniny.

Opatrenia pre prvé dva sektory zahŕňajú zvýšenie podpory pre nástroje na riadenie rizík, ako je poistenie úrody a vzájomné fondy, či predĺženie platnosti už zavedených opatrení flexibility do 15. októbra 2022.

Sektory čelili výzvam

Pokiaľ ide o sektor ovocia a zeleniny, organizáciám výrobcov sa poskytne kompenzácia na podporu, ktorá sa zvyčajne vypočítava na základe hodnoty produkcie tak, aby podpora neklesla pod 85 percent minuloročnej úrovne. Eurokomisia o tom informovala na svojej webovej stránke.

„Extrémne poveternostné podmienky v tomto roku, ako boli jarné mrazy, záplavy a vlny horúčav, boli pre sektor vinohradníctva a vinárstva a sektor ovocia a zeleniny obzvlášť náročné. Tomu navyše predchádzal náročný rok 2020 poznamenaný krízou spôsobenou ochorením COVID-19. Tieto potrebné podporné opatrenia pomôžu výrobcom v celej EÚ v týchto ťažkých časoch popri ďalších opatreniach, ktoré už boli prijaté v roku 2020 a predĺžené v roku 2021,” uviedol eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski.

Zvýšenie príspevku z rozpočtu Únie

V sektore vína sa budú uplatňovať tieto mimoriadne opatrenia. Krajiny EÚ môžu aj naďalej kedykoľvek meniť svoje vnútroštátne podporné programy, pričom obvykle ich môžu meniť len dvakrát ročne. Pokiaľ ide o propagačné a informačné činnosti, reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov, zelený zber a investície, možnosť poskytnúť vyšší príspevok z rozpočtu EÚ sa predlžuje do 15. októbra 2022.

Príspevok z rozpočtu EÚ na poistenie úrody sa zvýšil zo 70 percent na 80 percent, a to až do 15. októbra 2022. Podpora EÚ na pokrytie nákladov na zriadenie vzájomných fondov sa zdvojnásobila, a to z 10 percent, 8 percent a 4 percent v prvom, druhom a treťom roku vykonávania na 20 percent, 16 percent a 8 percent.

Poskytnutie kompenzácie v určitých prípadoch

Pokiaľ ide o sektor ovocia a zeleniny, organizáciám výrobcov sa poskytne kompenzácia na podporu, ktorú im vypláca EÚ, a ktorá sa zvyčajne vypočítava na základe hodnoty produkcie v danom roku tak, aby podpora neklesla pod 85 percent minuloročnej úrovne, aj keď je tohtoročná hodnota nižšia.

Táto kompenzácia sa poskytne v prípade, že pokles produkcie súvisí s prírodnými katastrofami, poveternostnými udalosťami, chorobami rastlín alebo zamorením škodcami, je mimo kontroly organizácie výrobcov a predstavuje aspoň 35 percent pokles oproti predchádzajúcemu roku.

Okrem toho, ak výrobcovia preukážu, že prijali preventívne opatrenia proti príčine zníženia produkcie, na výpočet podpory sa použije rovnaká hodnota produkcie, aká sa použila v minulom roku.