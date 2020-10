Europoslanci podnecujú nevraživosť voči poľovníkom, tvrdí komora. Bude to mať právnu dohru

Stanovenie kvóty lovu vlka dravého na aktuálnu poľovnícku sezónu agrorezortom na 50 jedincov opäť rozpútalo nevraživosť voči poľovníkom. Tvrdí to Slovenská poľovnícka komora (SPK), pričom z toho obviňuje europoslancov Martina Hojsíka a Michala Wiezika.

Spôsobovať to majú, za podpory niektorých mimovládnych organizácií, svojimi neodbornými ochranárskymi statusmi na sociálnej sieti. Europoslanci sa od výhražok dištancujú a tvrdia, že publikujú iba fakty a argumenty podložené štúdiami. Komora však avizuje, že to bude mať právnu dohru.

„Publikovanie zavádzajúcich príspevkov a statusov pre podnecovanie a šírenie nenávisti z dôvodu prezentácie svojich subjektívnych názorov, je pre SPK spoločensky neakceptovateľné a odsúdeniahodné. SPK preto podá opäť trestné oznámenie za nebezpečné vyhrážanie skupine obyvateľstva,“ uviedol hovorca komory Alojz Kaššák.

V správach a statusoch sa vyhrážajú zabitím

Poľovníci čítajú v týchto dňoch od ľudí opäť výhražné statusy a správy o zabití. Niektoré aj SPK zverejnila. Píše sa v nich o postrieľaní poľovníkov do jedného so všetkými členmi ich rodín, postrieľaní sku**ených poľovníkov, dolámaní všetkých kostí poľovníkom, odje**ní ich do hlavy či regulácii poľovníkov nie vlkov.

Nikto so zdravým úsudkom by na realizáciu podobných myšlienok podľa komory nemohol ani pomyslieť, no ľudí majú provokovať statusy europoslancov a potom konajú skratovo. Hojsíkovi a Wiezikovi vyčítajú najmä zavádzanie verejnosti.

Hojsík má podľa SPK slabú úroveň právneho povedomia, čo má preukazovať jeho návrh zmeniť zákon o poľovníctve tak, aby boli poľovníci zodpovední za škody spôsobené zverou. „Poľovníci túto zodpovednosť majú už niekoľko desaťročí,“ vysvetlil Kaššák.

„Poľovníci by si medzi sebou mali urobiť poriadok“

Wiezik mal zase podľa zástupcov poľovníkov bez overenia informácií na svojom profile zverejnilť fotku uspatého rysa s popiskou, že „je evidentné, že okrem oficiálnych úlovkov, sú populácie mnohých druhov vystavené nelegálnemu lovu. Tu je zdokumentovaný prípad zabitého rysa“. „Ide o účelové podnecovanie nenávisti s cieľom zrušenia poľovníctva, ako to už vlani prezentoval,“ tvrdí Kaššák.

Komora si už vyžiadala od Krajského riaditeľstva Policajného prezídia (KR PZ) v Žiline stanovisko k tomuto prípadu. Z výsledkov vyšetrovania vraj nevyplýva, že by prišlo k usmrteniu sledovaného rysa. Policajti ešte skúmajú, či k poškodeniu obojka neprišlo pri kosbe lúky, kde bol nájdený. „Zatiaľ nič z týchto tvrdení nepotvrdzuje, že šlo o pytliactvo. Momentálne je obojok na expertíznom skúmaní, preto sú akékoľvek tvrdenia o zabití rysa ničím nepodložené a špekulatívne,“ uviedlo KR PZ Žilina v stanovisku pre SPK.

Slovenskí poľovníci vyzvali oboch europoslancov k spoločenskej a politickej zodpovednosti, mimovládne organizácie k zastaveniu šírenia „poloprávd a klamstiev“ a zároveň k ukončeniu podnecovania nenávisti voči poľovníkom.

Wiezik a Hojsík pre portál NášVidiek.sk reagovali, že žiadajú, aby ľudia, ktorí sa poľovníkom vyhrážali, boli potrestaní. Zároveň by si ale podľa nich mali poľovníci sami medzi sebou urobiť poriadok s tými, ktorí porušujú zákony. „Ako však neustupujem vyhrážkam, nebudem ustupovať ani v otázke lovu vlka. Z vlastnej skúsenosti viem, že stanovisko SPK nie je stanoviskom všetkých poľovníkov. Mrzí ma tento spôsob komunikácie zo strany SPK, nakoľko som v produktívnom dialógu s ich európskou federáciou,“ dodal Hojsík.

Europoslanci odmietajú, že by podnecovali nenávisť

Europoslanci si podľa vlastných slov uvedomujú negatívne aspekty vyhrážania sa prostredníctvom správ a statusov v priestore sociálnych sietí. Odmietajú však tvrdenia komory, že by práve oni podnecovali nenávisť voči poľovníkom. Obaja hovoria, že sa snažia pracovať a argumentovať s faktami.

„To, že sa moja interpretácia nepáči kritizovaným viem pochopiť, no zároveň nehodlám na tomto autorskom postupe nič meniť. Snažím sa vždy argumentovať jasne a vecne, i keď svoje tvrdenia neobaľujem do diplomatickejšieho tónu. Privítal by som rovnaký prístup aj z opačnej strany, žiaľ nie je tomu tak,“ povedal Wiezik.

Dodal, že všetky svoje statusy poctivo linkuje, pričom nie je problém nájsť na internete množstvo mediálnych správ o pytliactve, ktoré súvisia priamo s poľovníkmi a týkajú sa nelegálneho lovu a trávenia chránených druhov živočíchov, spadajúcich do poľovníckej kategórie tzv. škodná. „

Moje postrehy o sivej zóne, kde reálne neexistuje efektívna kontrola, sú samozrejme v rovine názoru, no nie je problém vidieť indície aj vo vyjadreniach poľovníkov. Za ich zlý obraz ja nezodpovedám ani ho nepodnecujem. Moja kritika je vecná a súvisí s výkonom môjho mandátu. Odporučil by som dotknutým, aby si na ňu zvykli a na moje argumenty reagovali argumentmi,“ uzavrel Wiezik.